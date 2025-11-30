افتتاح سالن سینمای کانون پرورش فکری در ابوموسی
همزمان با روز ملی جزایر سهگانه، سالن سینمای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جزیره ابوموسی با حضور افشین علا، نویسنده نامآشنای کودک و نوجوان و عضو هیئت مدیره کانون، و جمعی از مسئولان استانی و کشوری افتتاح شد.
افشین علا، نویسنده و عضو هیئت مدیره کانون پرورش فکری، در این مراسم با ابراز خوشحالی از حضور در کنار کودکان و نوجوانان این جزیره گفت: بودن در کنار شما بچههای خوب جزیره ابوموسی و دیدن مرکز فرهنگیهنری کانون از نزدیک، یکی از بهترین روزهای زندگی من است.
وی با تاکید بر اهمیت نقش کودکان در آینده کشور افزود: ایران به شما افتخار میکند و چشم همه ملت ایران به این جزایر است. آینده این سرزمین به شما، بچههای خوب این جزیره، وابسته است و شما باید قدر لحظههای کودکی و نوجوانی خود را بدانید.
علا در ادامه به اهمیت وجود چنین مراکزی برای رشد و شکوفایی استعدادهای کودکان اشاره کرد و گفت: یکی از بهترین جاهایی که میتوانید در کنار درس و مدرسه، اوقات خود را پربار کنید، همین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.
افتتاح این سالن سینما گامی مهم در جهت توسعه دسترسی کودکان و نوجوانان ساکن در جزایر جنوبی کشور به فعالیتهای فرهنگی و هنری محسوب میشود.
این نویسنده کودک و نوجوان سپس بخشی از شعری را که در مسیر سفر به ابوموسی سروده بود، برای حاضران خواند:
«خلیج فارس دارد نگینی مثل مهتاب
ابوموسیاست نامش، بهشتی در دل آب
ابوموسی همیشه به لب لبخند دارد
در آغوش زلالش دو تا فرزند دارد
یکی تنب بزرگ است، یکی هم تنب کوچک
دو مروارید زیبا، دو همبازی دو کودک
ابوموسی است، چراغی برای خاک میهن
از این فانوس زیباست خلیج فارس روشن
امید کشور ماست به این خاک دلیران
به این یار قدیمی، ابوموسی، ایران»