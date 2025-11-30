به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ ازسازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، نشست تخصصی میز ملی ژئوتوریسم ایران با هدف بررسی راهکار‌های ثبت ژئوپارک‌های کشور در شبکه جهانی یونسکو و توسعه گردشگری زمین‌شناختی، روز‌های ششم و هفتم آذر ۱۴۰۴ در سالن جلسات فرمانداری پلدختر برگزار شد.

در این رویداد تشکیل میز ملی ژئوتوریسم به‌عنوان ساختاری تخصصی برای ساماندهی و توسعه گردشگری زمین‌شناختی مورد تأکید قرار گرفت.

شرکت‌کنندگان با اشاره به جایگاه کم‌نظیر ایران از نظر تنوع زمین‌شناسی، لرستان را یکی از مناطق شاخص کشور معرفی کردند؛ استانی که با ژئوسایت‌های ارزشمندی، چون زمین‌لغزش سیمره، تالاب‌های پلدختر، دره شیرز، اشترانکوه و روستای بیشه، قابلیت قرارگیری در مسیر ثبت جهانی را دارد.

یکی از محور‌های اصلی نشست، بررسی الزامات و مسیر‌های پیش‌ِرو برای ثبت ژئوپارک‌های ایران در شبکه جهانی یونسکو بود؛ اقدامی که به گفته متخصصان، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های علمی و طبیعی کشور در سطح بین‌المللی، می‌تواند به توسعه پایدار، ایجاد اشتغال محلی و جذب گردشگران خارجی کمک کند. همچنین موضوعاتی نظیر آموزش نیرو‌های متخصص، توانمندسازی جوامع محلی و حفظ میراث زمین‌شناختی در دستور کار قرار گرفت.

کارشناسان حاضر در نشست تأکید کردند که توسعه ژئوتوریسم ابزاری کارآمد برای ایجاد اقتصاد پایدار، توزیع متوازن گردشگری و معرفی مناطق کمتر شناخته‌شده کشور است. آنان ژئوتوریسم را بستری برای ارتقای آگاهی عمومی و مشارکت اجتماعی در حفاظت از محیط‌زیست دانستند.

این نشست با حضور چهره‌های علمی و اجرایی از جمله مصطفی فاطمی مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، امرایی معاون فرماندار پلدختر، عطا حسن‌پور مدیرکل میراث فرهنگی لرستان، احداله فاضلی اولادی مدیرکل زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی لرستان، عباسی معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، آزاده عابدین‌زاده رئیس میراث فرهنگی جزیره قشم و مدیر روستای جهانی سهیلی، و مقصودی عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران برگزار شد.

نشست تخصصی میز ملی ژئوتوریسم ایران در پلدختر به‌عنوان گامی مهم در نهادینه‌سازی ژئوتوریسم و تقویت جایگاه بین‌المللی ایران در حوزه گردشگری زمین‌شناختی ارزیابی شد؛ رخدادی که نقش محوری لرستان را در آینده ژئوتوریسم کشور برجسته کرد.