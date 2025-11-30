به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی رُشتخوار گفت: امسال میزان تولید پیاز خوراکی از نوع سفید در این شهرستان به هشت هزار و ۱۰۰ تن رسید که نسبت به سال گذشته افزایش ۵ درصدی داشته است.

علیمردان خزاعی افزود: سطح زیر کشت پیاز در شهرستان رشتخوار در سال جاری ۱۸۰ هکتار و میزان برداشت نیز ۴۵ تن در هر هکتار بوده است.

وی بیان کرد: بخش عمده‌ ای از پیاز تولیدی شهرستان رشتخوار در ۲ کارخانه اسلایس پیاز رشتخوار خشک، پرک (ورقه ورقه کردن) و به دیگر شهرستان‌ ها و استان‌ های کشور صادر می‌ شود.

مدیر جهاد کشاورزی رشتخوار تصریح کرد: برای مصرف داخلی نیز بر اساس یک سنت تاریخی ابتدا پیاز را در زیر نور آفتاب خشک و سپس به انبارها منتقل و تا یک سال از آن استفاده می‌ کنند.

خزاعی سطح زیرکشت زراعی و باغی شهرستان رشتخوار را ۳۲ هزار هکتار عنوان کرد و گفت: از این میزان نزدیک به ۶۶ هزار تن محصولات کشاورزی، باغی و دامی در سال تولید می‌ شود.

مرکز شهرستان رُشتخوار در ۲۱۶ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.