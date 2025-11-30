همایش ملی حاشیه نشینی زمینه‌ها، آسیب‌ها و راهکار‌ها از منظر علوم انسانی و اسلامی امروز در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دبیر اجرایی این همایش با اشاره به اینکه این همایش در راستای انجام ماموریت ملی واگذار شده به اساتید حوزه و دانشگاه با عنوان ساماندهی مسائل فرهنگی و اجتماعی حاشیه نشینی کلان شهر‌های کشور برگزار شد، گفت: هدف این همایش استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور در حل مسائل حاشیه نشینی است.

حامد توانا گفت: در میزگرد‌های تخصصی همایش بسته‌های سیاستگذاری به دستگاه‌های مرتبط با حاشیه نشینی ارائه می‌شود تا گامی در حل این مسائل برداشته شود.

وی افزود: اساتید حوزه و دانشگاه از ۱۸ استان کشور و مراکز علمی که با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همکاری دارند حضور دارند.

دبیر اجرایی این همایش گفت: میز گرد اختصاصی این همایش شامل میزگرد جامعه شناسی، فقه اجتماعی، علوم سیاسی و حقوق، روانشناسی خانواده و علوم تربیتی و اقتصاد مدیریت است.