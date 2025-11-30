پخش زنده
ارائه خدمات و مستمری ۳ میلیارد تومانی به بیش از ۱۴۰۰ مددجو بهزیستی در شهرستان کلات پرداخت می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس بهزیستی شهرستان کلات گفت: بیش از یک هزار و چهارصد نفر در حوزههای توانبخشی و امور اجتماعی زیر پوشش بهزیستی کلات قرار دارند و ماهانه بالغ بر سه میلیارد تومان خدمات و مستمری به آنان پرداخت میشود.
مجید حیدرنژاد، افزود: هماکنون حدود هزار و ۲۰۰ معلول در حوزه توانبخشی و ۲۰۶ خانوار در حوزه امور اجتماعی تحت حمایت بهزیستی قرار دارند.
وی ادامه داد: مستمری ماهیانه، کمکهزینه معیشت، حق پرستاری خانواده محور، حق پرستاری افراد دارای ضایعه نخاعی و حمایت از خانوادههای دارای دو قلو و سه قلو از جمله خدماتی است که به صورت مستمر و ماهانه پرداخت میشود.
وی با اشاره به خدمات تکمیلی برای معلولان بیان کرد: وسایل کمک توانبخشی، لوازم بهداشتی، کمکهزینه خدمات کاردرمانی، فیزیوتراپی و گفتار درمانی، پرداخت هزینههای مربوط به پروتز و اُرتز، و کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان معلول»، بخشی از حمایتهای این نهاد است.
رئیس بهزیستی کلات درباره خدمات حوزه مسکن نیز گفت: افرادی که تحت پوشش هستند و اقدام به ساخت مسکن کنند، علاوه بر دریافت وام قرضالحسنه، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از سوی بهزیستی دریافت میکنند. همچنین طبق اعلام رئیس سازمان بهزیستی کشور، قرار است ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات جدید نیز برای ساخت مسکن پرداخت شود.
وی درباره اشتغال افزود: برای هر فرد معلول یا زن سرپرست خانواری که طرح اقتصادی قابل اجرا ارائه دهد، تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی پرداخت میشود.
وی ادامه داد: از ابتدای امسال هنوز پرداختی انجام نشده، اما حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار در حال تخصیص است و تشکیل پرونده برای متقاضیان انجام شده است.
حیدرنژاد گفت: با توجه به شرایط شهرستان، بیشتر طرحهای اشتغال در حوزه دامداری بوده، اما در سال گذشته شش مورد بومگردی نیز به متقاضیان روستایی پرداخت شده است. در مجموع سال گذشته صد و هشتاد طرح اشتغالزایی با اعتبار ۲۷ میلیارد تومان به بهرهبرداران پرداخت شده که شامل دامداری، بومگردی، مغازهداری و آرایشگاه زنانه و مردانه بوده است.
وی تأکید کرد: هیچگونه تسهیلات اشتغال به افراد غیر تحتپوشش پرداخت نشده است.