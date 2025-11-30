«کامبیز ناظریان» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: براساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق، وضعیت ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها مناسب است و با هماهنگی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، تأمین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها بدون مشکل پیش‌بینی شده است.

وی افزود: با توجه به اولویت تأمین گاز مشترکان خانگی، صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی در فصل سرد ضروری است.

قبوض برق؛ بدون افزایش تعرفه جدی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با رد افزایش تعرفه‌های برق افزود: تعرفه‌ها تغییری نکرده و تنها براساس مصرف پلکانی محاسبه می‌شود. مشترکانی که بیش از ۳۰۰ کیلووات ساعت در تابستان مصرف کنند، خارج از الگو محسوب شده و هزینه بیشتری پرداخت می‌کنند. در موارد مصرف بسیار بالا، قبوض میلیونی هم صادر می‌شود که موضوع تازه‌ای نیست.

ناظریان بیان کرد: طرح جدید اطلاع‌رسانی به مشترکان در تابستان، خسارت‌های ناشی از محدودیت‌های شبکه را به حداقل رسانده و مشترکان می‌توانند برای بررسی خسارت احتمالی ناشی از قطعی‌ها به مناطق برق مراجعه کنند.