به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت توسعه ارتباطات ترافیک مشهد امروز در گفت‌ و گو با خبرنگاران گفت: ایستگاه‌ های شارژ تا پایان سال با مشارکت شرکت مپنا راه اندازی می‌ شود و بخشی از برنامه‌ های توسعه حمل‌ و نقل پاک است.

مرتضی جمشیدی با ابراز نگرانی از وضعیت آلودگی هوای مشهد، تأکید کرد که در هفت ماهه امسال تعداد روزهای دارای هوای پاک بسیار محدود بوده است.

مدیرعامل شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی مشهد همچنین به توسعه سامانه دوچرخه‌ های اشتراکی با ۳۱۵ ایستگاه و هزار و ۷۰۰ دستگاه دوچرخه فعال و ۲۱۵ کیلومتر معبر برای دوچرخه‌ سواری اشاره کرد و بر تعهد شرکت برای افزایش سهم حمل‌ و نقل پاک در سفرهای درون‌ شهری تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیش‌ بینی درآمد یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی از پارکینگ‌ های حاشیه‌ ای طی امسال اعلام کرد که این درآمد در سال گذشته هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بوده است.

وی گفت: از ابتدای امسال هیچ افزایش قیمتی در خدمات پارک حاشیه‌ ای اعمال نشده و هرگونه تغییر تعرفه تنها با تصویب شورای شهر و از سال آتی اعمال می شود. همچنین ساعات کاری شرکت از هفت صبح تا ۱۱ شب است.

جمشیدی با اشاره به هدف افزایش توقف های کوتاه‌ مدت اعلام کرد که در شش ماهه اول سال، ۸۲ درصد توقف‌ ها کمتر از یک ساعت بوده و هدف گذاری شده این عدد به ۸۵ درصد در نیمه دوم سال برسد. سیستم تعرفه پلکانی نیز برای بازدارندگی از توقف‌ های طولانی طراحی شده است.

جمشیدی به چالش کمبود ظرفیت پارکینگ‌ های شهر اشاره و بیان کرد: در حالی که در ایام پیک بیش از ۲ میلیون خودرو در مشهد تردد می‌ کنند، ظرفیت پارکینگ‌ های حاشیه‌ ای تنها ۳۰ هزار جای پارک است.

وی با اشاره به حضور ۲۵۰ نیروی شرکتی و ۲۷۲ نیرو در بخش‌ های پارک حاشیه‌ ای خیابان و ۱۸۰ نفر در پارکینگ های تحت نظر این شرکت، افزود: ۲۰ تا ۳۰ بازرس به صورت مستمر عملکرد پارکبان‌ ها را پایش می کنند و شکایت‌ ها در کمیته‌ های مربوطه بررسی می‌ شود. شهروندان در صورتی که شکایتی دارند با شماره ۳۱۲۹۸۰۰۰ تماس بگیرند.

مدیرعامل شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی مشهد اظهار کرد: با وجود هزینه‌ های عملیاتی بیش از دو سوم خدمات شرکت به صورت رایگان ارائه می‌شود و رویکرد مجموعه بر خدمت‌رسانی و نه سودآوری متمرکز است.