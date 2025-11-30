تیم کیک‌جیتسو با کسب یک مدال طلا، دو نقره و دو برنز به کار خود در مسابقات کشوری کمیته کیک جیتسو، گرامیداشت شهید سنجرانی پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، امیرمهدی عبدی نماینده قم در وزن ۶۵+ نوجوانان به مدال طلا دست یافت. علی‌اصغر شعبانی در وزن ۶۵+ نوجوانان و محمدطا‌ها زندیه در وزن ۶۰- نوجوانان هرکدام مدال نقره را از آن خود کردند. همچنین امیرعباس حدادی در وزن ۵۰- جوانان و محمدحسن آخوندی در وزن ۶۰- جوانان موفق به کسب مدال برنز شدند.

سرپرستی تیم اعزامی را علی رنجبر و سرمربیگری را رسول عزیزیان هنرمند بر عهده داشتند.