امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

قیمت خرما از نخلستان تا مصرف کننده

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۹- ۱۵:۵۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
عادی سازی مواد مخدر با چاشنی طنز
عادی سازی مواد مخدر با چاشنی طنز
۱۴۰۴-۰۹-۰۶
گسترش ویروس آنفلوانزا
گسترش ویروس آنفلوانزا
۱۴۰۴-۰۹-۰۶
معوقات سایپا همچنان ادامه دارد
معوقات سایپا همچنان ادامه دارد
۱۴۰۴-۰۹-۰۶
نیروی دریایی ایران، قدرتمندتر از دیروز
نیروی دریایی ایران، قدرتمندتر از دیروز
۱۴۰۴-۰۹-۰۸
خبرهای مرتبط

برداشت ۴۲۰۰تُن خرما از نخیلات قصرشیرین

بازار خرما، زیر سایه دلالان، اختلاف قیمت از نخلستان تا سفره مردم

لزوم اقدام عملی برای حمایت از فعالان حوزه خرما

برچسب ها: خرما ، نخلستان ، قیمت خرما
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 