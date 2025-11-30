مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان قزوین با اشاره به افزایش موارد نصب پمپ و مخزن در منازل، از مردم خواست تا حتما از مخازن ذخیره آب با استاندارد کیفی معتبر استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، نسرین جوادی گفت: برای رعایت اصول بهداشتی و پیشگیری از تولید بیماری ها، لازم است مخازن ذخیره از جنس فلز ضد زنگ، پلی اتیلن و یا سایر مواد مناسب و با دوام تهیه شود.

وی همچنین ادامه داد: درب مخازن باید مجهز به قفل بوده تا از ورود گرد و غبار، حشرات و جوندگان به داخل آن جلوگیری شده و فضای داخلی آن نیز قابل دسترسی باشد تا امکان شستشو و تمیز کردن مخزن وجود داشته باشد.

جوادی اظهار داشت: برای جلوگیری از رشد جلبک، باید جنس مخازن غیر شفاف ترجیح داده شده و حداقل هر شش ماه یکبار، تمیز، گند زدایی و شستشوی کامل شود.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان خاطر نشان کرد: ذخیره سازی آب آشامیدنی در منازل در مواقع اضطراری از جمله افت فشار و یا قطعی آب متداول و حایز اهمیت است و حجم مناسب برای این ذخیره سازی نیز در هر واحد ۵۰ تا ۱۰۰ لیتر به ازای هر نفر با توجه به فضای در دسترس در نظر گرفته می‌شود.