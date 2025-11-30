به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، بهرام سرمست در آیین تکریم و معارفه مدیر کل صدا و سیمای آذربایجان‌شرقی با اشاره به کارکرد‌های صدا و سیما گفت:صدا و سیما باید آیینه تمام نمای واقعیت‌های اجتماعی باشد چرا که انعکاس مطالبات مردم، نقد‌های منصفانه و گفتگوی رو در رو میان مردم و مسئولان می‌تواند اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را افزایش دهد.

وی با اشاره به نقش بنیادین رسانه ملی در تحولات اجتماعی و فرهنگی کشور گفت: صدا و سیما در انتقال خبر، آموزش عمومی، غنی‌سازی اوقات فراغت، انتقال ارزش‌های فرهنگی میان نسل‌ها و ترویج سبک زندگی صحیح نقشی تعیین‌کننده دارد.

وی ادامه داد: صدا و سیما با اتکا به قدرت روایتگری خود می‌تواند در شکل‌دهی به افکار عمومی، تقویت هویت ملی، افزایش نشاط اجتماعی و هدایت جامعه به سمت پیشرفت نقش‌آفرینی کند.

وی با برجسته کردن ظرفیت‌های فرهنگی و هویتی مردم آذربایجان شرقی ادامه داد: رسانه ملی به عنوان بازوی فکری و فرهنگی توسعه می‌تواند نقش پیوند دهنده ارزش‌های محلی با ارزش‌های ملی و جهانی را ایفا کند.

وی در ادامه به تشریح محور‌های پیش روی توسعه رسانه ملی پرداخت و گفت:اولین رویکرد توسعه گرا بودن رسانه ملی است.

وی یادآور شد: آذربایجان شرقی در مسیر اجرای پروژه‌های مهم صنعتی، گردشگری، کشاورزی و فناوری قرار دارد و در سالی که به نام سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده انتظار می‌رود مدیریت صدا و سیما رویکردی تحلیل محور، توسعه محور و آینده نگر اتخاذ کرده و دستاوردها، فرصت‌ها، چالش‌ها و نیاز‌های اقتصادی استان را دقیق و مستمر بازتاب دهد.

وی افزود:رویکرد دوم روایتگری هویت اصیل آذربایجان بود براساس این رویکرد، زبان، موسیقی، تاریخ، ادبیات، غیرت و دینداری مردم این منطقه سرمایه‌های فرهنگی کشورند و برنامه‌های هویتی باید با زبانی نو، جذاب و منطبق با نگاه نسل امروز تقویت شوند.

سرمست در ادامه به جوانگرایی در رسانه ملی اشاره کرد و گفت: نسل جدید مخاطبی جدید است نمی‌توان با زبان گذشته با نسل امروز سخن گفت بنابراین نیاز است ساخت برنامه‌ها توسط جوانان خلاق و در قالب‌های نوین از جمله سریال سازی، مستند‌های مسئله محور، ویدئوکست‌ها و محتوای کوتاه صورت گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: امروز جنگ روایت‌ها کم‌اهمیت‌تر از جنگ واقعی نیست، آذربایجان شرقی دروازه فرهنگی ایران است و صدا و سیما باید پیشانی دفاع رسانه‌ای از هویت و منافع ملی باشد و به انسجام اجتماعی و تقویت هویت آذربایجان در پیوند با تمامیت ایران کمک کند.

وی رسانه را به‌عنوان موتور امید و مشارکت اجتماعی عنوان کرد و گفت: در شرایطی که هجمه رسانه‌های خارجی ذهن و روان جامعه را هدف قرار داده‌اند وظیفه رسانه ملی در امیدسازی، تقویت اعتماد عمومی و ارتقای همدلی مردم سنگین‌تر از گذشته است.

وی با اشاره به کارنامه تاریخی مردم آذربایجان از دوره مشروطیت تا دفاع مقدس و تحولات سیاسی معاصر افزود: تجربه نشان داده مردم این خطه در حساس‌ترین مقاطع مدافع تمامیت ارضی و هویت ملی ایران بوده‌اند و این ظرفیت باید در تولیدات رسانه‌ای به‌درستی منعکس شود.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: عبور از شرایط پیچیده و بحرانی امروز نیازمند تقویت فضای تفاهم و هم‌افزایی ملی است و در این مسیر صدا و سیما می‌تواند نقشی راهبردی ایفا کند.

سرمست ادامه داد: رسانه ملی باید تصویری واقعی از ظرفیت‌ها و موفقیت‌های مردم و نظام ارائه دهد و هم دغدغه‌های جامعه را صادقانه بازتاب دهد رسانه‌ای که بتواند امید به آینده را تقویت کند بدون تردید پشتوانه‌ای مهم برای وفاق ملی خواهد بود.