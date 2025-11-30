پخش زنده
در جلسه شورای آب استان در خصوص برنامه اقدام برای رفع ناترازی آب در راستای برنامه هفتم توسعه بحث تصمیم گیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این جلسه که استاندار یزد و جمعی از مسئولان استان حضور داشتند برنامه پیشنهادی شرکت آب منطقهای، سازمان جهادکشاورزی، شرکت آب و فاضلاب استان و اداره کل صنعت معدن و تجارت ارائه شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد گفت: در این برنامه در خصوص مدیریت مصرف آب تا پایان برنامه هفتم و پایان سال ۱۴۰۷ هم در حوزه شرب و بهداشت و هم در صنعت و معدن و هم در بخش کشاورزی پیش بینیهایی انجام شده است.
محجوبی افزود: قرار است این برنامه به شورای عالی آب ارسال شود و مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت پس از بررسیهای لازم به تصویب برسد تا بتوانیم منابع آب استان را پایدار و مطمئن برای الان و آینده حفظ کنیم.