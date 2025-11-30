به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این جلسه که استاندار یزد و جمعی از مسئولان استان حضور داشتند برنامه پیشنهادی شرکت آب منطقه‌ای، سازمان جهادکشاورزی، شرکت آب و فاضلاب استان و اداره کل صنعت معدن و تجارت ارائه شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد گفت: در این برنامه در خصوص مدیریت مصرف آب تا پایان برنامه هفتم و پایان سال ۱۴۰۷ هم در حوزه شرب و بهداشت و هم در صنعت و معدن و هم در بخش کشاورزی پیش بینی‌هایی انجام شده است.

محجوبی افزود: قرار است این برنامه به شورای عالی آب ارسال شود و مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت پس از بررسی‌های لازم به تصویب برسد تا بتوانیم منابع آب استان را پایدار و مطمئن برای الان و آینده حفظ کنیم.