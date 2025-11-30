به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راهور اردستان در جلسه ستاد خدمات سفر اردستان گفت: از ابتدای امسال تا کنون تصادفات فوتی در اردستان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰ درصد کاهش داشته است.

امیر حسین رستگار با بیان اینکه در این مدت شاهد کاهش ۲۱ درصدی تصادفات جرحی بوده‌ایم خواستار افزایش تابلو‌های راهنما در سطح شهر شد و افزود: با همکاری شهرداری اردستان نقاط حادثه خیز شهری در این شهر به صفر رسیده است.

رئیس پلیس راهور اردستان با اشاره به آموزش ۱۲۰۰ دانش آموز در خصوص فرهنگ ترافیک گفت: همچنین برای ۴۰۰ نفر در مساجد دوره‌های آموزشی برگزار شده است