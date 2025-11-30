پخش زنده
آیین واگذاری اسناد تکبرگی چندین تعاونی و شهرک در استان البرز با حضور جمعی از مقامات ارشد قضایی و اجرایی کشور برگزار شد؛ مراسمی که حاصل ماهها تلاش و پیگیری مجموعه ثبت اسناد و املاک برای حل معضلات دیرینه و پیچیده مالکیتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جریان سفر استانی حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان البرز آیین واگذاری اسناد تکبرگی شرکت تعاونی چهل و دوگانه کرج، تعاونی مسکن سازمان چای کشور، شهرک اداری شهرستان نظرآباد، شهرک تعاونی رزکان نو کرج و شرکت عمران ساوجبلاغ برگزار شد.
در این آیین مجتبی عبدالهی استاندار البرز، حسین فاضلی هریکندی رئیسکل دادگستری استان البرز، صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر، سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد، پژمان پروین معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرجالله علیزاده مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان البرز حضور داشتند.
این مراسم در حالی برگزار شد که طی ماههای گذشته، مجموعه ثبت اسناد و املاک استان البرز با تکیه بر راهنمایی و حمایت مقامات عالی قضایی استان و با بهرهگیری از تجربیات فنی، کارشناسی و روحیه جهادی کارکنان توانسته است بخش قابلتوجهی از قدیمیترین و پیچیدهترین پروندههای ثبتی استان را تعیین تکلیف کند؛ معضلاتی که برخی از آنها بیش از ۴۰ سال بلاتکلیف مانده بود. صدور اسناد تکبرگی برای این اراضی و تعاونیها گامی مهم در تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و پایاندادن به مشکلات دیرینه ثبتی در البرز محسوب میشود.
حل ۵ معضل ثبتی ۴۰ ساله در البرز؛ صدور اسناد برای ۳۰ هزار عضو تعاونیهای مسکن
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم واگذاری اسناد تکبرگی استان البرز، با ابراز قدردانی از مسئولان و دستاندرکاران این فرایند گفت:با همکاری مؤثر دستگاههای اجرایی و قضایی استان و پیگیریهای مجموعه ثبت اسناد البرز، امروز شاهد حل یکی از دیرینهترین معضلات ثبتی استان هستیم؛ مشکلاتی که گاه بیش از چهار دهه مردم را درگیر کرده بود.
وی با اشاره به تلاشهای هماهنگ دستگاهها افزود:معضلاتی که رئیس ثبت استان گزارش داد، صرفاً پروندههای اداری نبودند بلکه نتیجه سالها پیچیدگی ساختاری و بینبخشی بودند. با محوریت دادگستری استان و همراهی تمامی مجموعهها، این پروندهها تعیینتکلیف شد.
بابایی با اشاره ویژه به تعاونیهای ۴۲گانه کرج افزود: این تعاونیها که متعلق به ۴۲ شرکت بودند، از سال ۱۳۶۶ تاکنون در بلاتکلیفی بهسر میبردند و مردم علیرغم پرداخت هزینهها، موفق به دریافت سند نشده بودند. امروز خوشبختانه این مشکل بزرگ برطرف شده است.
وی درباره سایر مشکلات ثبتی استان نیز گفت:دو معضل در ساوجبلاغ، یک معضل در فردیس و یک مورد مربوط به اراضی معوض روستایی کرج نیز که سالها مردم را دچار مشکل کرده بود، تعیین تکلیف شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عملکرد این سازمان در سطح ملی اشاره کرد و گفت:سازمان ثبت بهعنوان یک دستگاه پیشرو توانسته تکالیف خود در سیاستهای کلان نظام و برنامه هفتم توسعه را با موفقیت اجرا کند. دو هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی نیز عملکرد سازمان ثبت در بررسی کمیسیونها مطلوب ارزیابی شد.
بابایی با اشاره به دستاوردهای ملی در حوزه حدنگاری و تثبیت مالکیت افزود: امروز تقریباً تمامی ۱۳۸ میلیون هکتار عرصههای ملی کشور، بهجز موارد جزئی اختلافی، سنددار شدهاند. این اقدام مانع جنگلخواری، تصرفات غیرقانونی و تعرض به منابع طبیعی شده است. فرمایشات مقام معظم رهبری در تیر ۱۴۰۱ مبنی بر اجرای قانون حدنگار بهطور کامل عملیاتی شده و آثار آن کاملاً مشهود است.
راهاندازی سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی
وی درباره اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز گفت: طبق قانون، موظف بودیم سامانه ماده ۱۰ را ظرف یک سال راهاندازی کنیم. این سامانه سه ماه پیش تکمیل و از اول آذر بهصورت آزمایشی فعال شده است. در گام اول، دستگاههای دولتی مکلفاند تمامی اراضی و املاک دارای سند عادی را تا پایان سال بارگذاری کنند. در صورت قصور، براساس بخشنامههای سازمان بازرسی، ترک فعل مدیران قابل پیگیری است.
بابایی افزود:همکاران ثبت اسناد در سراسر کشور آمادهاند تا بارگذاری اطلاعات این املاک را انجام دهند و طی ماههای آینده سامانه برای عموم مردم نیز فعال خواهد شد.
وی گفت: امروز نتیجه همکاری ویژه دستگاههای اجرایی، قضایی و مجموعه ثبت استان، حل پنج معضل ثبتی بود که بیش از چهل سال مردم را گرفتار کرده بود. مهمترین آنها تعاونیهای ۴۲گانه البرز با حدود ۳۰ هزار عضو بود که اکنون اسناد تکبرگی خود را دریافت کردند.
وی افزود: چهار معضل دیگر شامل دو پرونده در فردیس، یک پرونده در ساوجبلاغ و یک پرونده در کرج بود که با همکاری دادگستری استان و طرح آنها در شورای حفظ حقوق بیتالمال و همراهی ادارات راه و شهرسازی، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی تعیین تکلیف شد.
بابایی با اشاره به وضعیت اعضای تعاونیها گفت:برخی از مدیران تعاونیها بیان میکردند که هنگام دریافت زمین در دهه ۶۰ تنها ۲۱ سال داشتهاند و امروز در ۶۲ سالگی سند را تحویل گرفتهاند. این موضوع بیانگر عمق این تأخیر و ضرورت همکاری کنونی بود.
وی افزود: اصلاح ماده ۱ قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند در کمیسیون قضایی مجلس نهایی شده است و بهزودی در صحن علنی مطرح میشود. با حذف شرط وجود عیان یا چهاردیواری برای صدور سند، بسیاری از زمینهای قولنامهای در کشور امکان سنددار شدن پیدا خواهند کرد. با این اصلاح قانونی و همکاری دستگاههای متولی زمین، مشکلات مشابه در سایر استانها نیز برطرف خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز: دقت در صدور اسناد مانع شکلگیری پروندههای قضایی آینده میشود
حسین فاضلی هریکندی، رئیسکل دادگستری استان البرز، در توضیح اقدامات انجامشده برای حل معضل دیرینه تعاونیها اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی استان، وجود تعاونیهای متعدد متعلق به کارکنان دستگاههای مختلف در البرز و تهران و مسائلی همچون عدم تحدید حدود و عدم صدور اسناد حدنگار بود.
وی با اشاره به دستور ویژه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، افزود: با پیگیریهای جدی ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان و طرح موضوع در جلسات متعدد شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی و منابع طبیعی، کارگروههای مختلفی با محوریت ثبت و همکاری دستگاههای متولی تشکیل شد.
فاضلی هریکندی تأکید کرد: موضوع تعاونیها در بسیاری از موارد با اراضی منابع طبیعی یا دستگاههای متولی دیگر تداخل داشت که با حمایت استاندار البرز و پیگیری، این مشکلات برطرف شد.
رئیسکل دادگستری البرز با بیان دشواریهای فنی صدور اسناد برای اراضی با اختلافات قدیمی خاطرنشان کرد: در تعیین حدود، اختلاف حتی چند سانتیمتری میتواند در آینده منشأ پروندههای متعدد قضایی باشد؛ بنابراین همکاران ثبت باید با سرعت و در عین حال با دقت کامل اقدام میکردند تا هم مردم به حق قانونی خود برسند و هم از شکلگیری مشکلات جدید جلوگیری شود.
وی همچنین از اقدامات دیگر در حوزه اسناد اراضی استان خبر داد و گفت:از جمله مشکلات جدی مردم اشتهارد، اختلافات چند دههای میان سازمان ملی زمین و مسکن و شهرداری اشتهارد بر سر واگذاریهای انجامشده در دهه ۳۰ و ۴۰ بود که باعث شده بخش زیادی از شهروندان فاقد سند باشند. کارگروه ویژهای برای این موضوع تشکیل شده و انشاءالله تعیین تکلیف اسناد حدنگار شهر اشتهارد نیز در مسیر صدور قرار میگیرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: اقدامات انجامشده یکی از مهمترین گامها در ایجاد ثبات مالکیت، کاهش پروندههای قضایی و افزایش رضایتمندی مردم در استان است.
استاندار البرز: در دوره جدید قوه قضاییه قانون صدور سند برای زمینهای قولنامه در آستانه تصویب نهایی است
مجتبی عبدالهی استاندار البرز در مراسم صدور اسناد مالکیت تعاونیهای استان با قدردانی از تلاشهای مجموعه ثبت اسناد و دستگاه قضایی، این رویداد را اتفاقی بزرگ و ماندگار برای مردم توصیف کرد و گفت: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان البرز با پیگیریهای مداوم توانستند بسیاری از مشکلات ۳۰ تا ۴۰ ساله مردم و تعاونیها را حل کنند. امروز خروجی این مدیریت جهادی، صدور اسناد برای مردمی است که سالها گرفتار بودند.
استاندار البرز با تأکید بر اینکه هیچ کاری بالاتر از خدمت به مردم و جلب رضایت آنان نیست، افزود:انسجام و همدلی میان دستگاه قضایی و مجموعه مدیریت استان، بهویژه با همراهی رئیس کل دادگستری استان البرز، باعث شده بتوانیم بسیاری از پروندههای پیچیده و طولانیمدت را تعیین تکلیف کنیم.
عبدالهی گفت:امروز شاهد بودیم که تعیین تکلیف شرکت تعاونی چهل و دو گانه کرج که سالها معطل مانده بود محقق شد و این اقدام نقش بزرگی در رضایتمندی مردم دارد. همچنین قانون مربوط به صدور اسناد قولنامهای مراحل نهایی را طی کرده و در انتظار تصویب در صحن مجلس است. با اجرای این قانون، بخش زیادی از مشکلات مردم در حوزه سند و ساختوساز برطرف خواهد شد.
استاندار البرز با اشاره به طرح ساماندهی زمینهای قولنامهای در کشور افزود: یکی از موضوعات مهم مطرحشده در جلسه امروز، تعیین تکلیف زمینهای قولنامهای بود. قانون مربوط به صدور سند این اراضی مراحل نهایی خود را در مجلس طی کرده و منتظر طرح در صحن و رأیگیری نهایی است.
وی گفت: برای ساخت و ساز باید اسناد زمینهای قولنامهای صادر شود و یکی از کارهایی که در دوره ریاست حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه صورتگرفته، این موضوع است و بهطور جدی دنبال شده و امیدواریم در آینده نزدیک این م مسئله نیز به طور قطعی که مراحل نهایی خود را طی کرده است تصویب و ابلاغ شود تا صدور اسناد این اراضی سرعت گیرد تا مردم بتوانند برای ساختوساز و تأمین سرپناه خود اقدام کنند.
مدیرکل ثبت البرز: پنج معضل پیچیده و چند دههای ثبتی استان با همکاری دستگاه قضایی و اجرایی حل شد
فرجالله علیزاده، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان البرز در این مراسم با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه و دستور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت:بر اساس مصوبه نخستین جلسه عالی تحول سازمان در سال ۱۴۰۳، مقرر شد چالشهای قدیمی و سابقهدار ثبتی استانها با تشکیل کارگروههای تخصصی و با حمایت دستگاه قضایی تعیینتکلیف شود. خوشبختانه در استان البرز با همراهی رئیس کل دادگستری استان و معاونت قضایی وی، بخش قابل توجهی از معضلات پیچیده ثبتی حل شده است.
وی افزود:در این جلسه پنج معضل مهم ثبتی که طی ماههای گذشته با تلاش همکاران و همکاری دستگاههای مرتبط به نتیجه رسیده، گزارش میشود. اولین معضل تعیین تکلیف پرونده بزرگ تعاونیهای ۴۲گانه است. این اراضی که در سوابق به نام اراضی کاظمآباد شناخته میشد، از سال ۱۳۱۷ دارای سابقه ثبت بودند، اما به دلیل تعییننشدن دقیق حدود و حریم، بخشی از زمینها در سالهای گذشته برای تعاونیها تخصیص یافته و در سال ۱۳۶۶ به اعضا منتقل شده بود، اما بهدلیل ابهامات فنی، اعضا امکان دریافت سند نداشتند.
وی گفت:جلسات متعدد با مالکان مجاور، دستگاههای نظامی و مراجع فنی برگزار شد تا مرزها بهطور دقیق شناسایی شود. در نهایت نقطه مشترک تعیین و مشکل ۴۲ تعاونیکه برخی از قدیمیترین تعاونیهای کشور محسوب میشوند رفع و امکان صدور سند فراهم شد.
وی سپس فهرستی از تعاونیهای مشمول را اعلام کرد و افزود:برای جلوگیری از تحمیل هزینه اضافی به مردم، با همکاری امور املاک سازمان، این تعاونیها مشمول هزینه تفکیک نشدند و از پرداخت حدود ۴/۵ میلیارد تومان معاف شدند.
مدیرکل ثبت البرز گفت: مشکل دیگر که رفع شد تعیین تکلیف تعاونی مسکن سازمان چای کشور بود پرونده تعاونی مسکن سازمان چای کشور در شهرستان کرج که ۴۳۰ عضو داشت، بهدلیل مغایرت محل با سند مالکیت با مشکل روبهرو بود و امکان اخذ رضایت تمام اعضا نیز وجود نداشت. این موضوع در هیئت نظارت استان با حضور اعضای قضایی مطرح و با نظر مثبت هیئت تعیین تکلیف شد.
علیزاده افزود: مورد سوم حل مشکل تعاونی رزکان نو (روستای واریان) بود پرونده تعاونی رزکان نو که در محدوده سد کرج و روستای واریان قرار داشت نیز با مشکلات مشابه مواجه بود. رفتوآمدهای متعدد اعضا و مغایرتهای اسنادی باعث شده بود روند صدور سند سالها متوقف بماند. این پرونده نیز با رأی هیئت نظارت استان به نتیجه رسید.
وی گفت:یکی دیگر از پروندههای مهم استان، تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی بود که سالها در سازمان ثبت و استان در حال پیگیری بود. با همکاری مشترک و بررسیهای کارشناسی، این مشکل نیز حل شد و امکان صدور اسناد فراهم آمد.
علیزاده با قدردانی از حمایتهای سازمان ثبت، دادگستری استان البرز و دستگاههای اجرایی افزود: خوشحالیم که پنج معضل پیچیده و چند دههای استان که برخی از آنها از قدیمیترین پروندههای ثبتی کشور محسوب میشدند با تلاش مشترک دستگاهها و همکاران ثبت البرز تعیینتکلیف شده و مردم پس از سالها انتظار به حق قانونی خود دست یافتهاند.