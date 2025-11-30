پخش زنده
ثبتنام نخستین دوره طرح آموزشی «فصل تعالی» با استقبال دو هزار و ۴۱۶ نفر از فعالان و علاقهمندان به حوزه قرآن و عترت به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین دوره از طرح آموزشی «فصل تعالی» که با هدف مهارتافزایی و آموزش علاقهمندان به فعالیت در عرصه قرآن و عترت برگزار خواهد شد، طیف گستردهای از مخاطبان را از ۳۱ استان به خود جذب کرده است.
* ویژگیهای جمعیتی ثبتنامکنندگان فصل تعالی
براساس آمار منتشر شده، ۹۰.۷ درصد از شرکتکنندگان را بزرگسالان (بالای ۱۸ سال) و ۹.۲ درصد را نوجوانان تشکیل دادهاند. از نظر جنسیتی نیز، ۸۳ درصد از داوطلبان را بانوان و ۱۶.۹ درصد را آقایان تشکیل میدهند.
* سطح تحصیلی شرکتکنندگان
براساس دادههای آماری، بیشترین فراوانی مربوط به دارندگان مدرک کارشناسی با ۴۱.۱ درصد بوده است. پس از آن کارشناسی ارشد با ۱۹.۳ درصد، حوزویان با ۱۱.۲ درصد، دیپلم با ۱۳.۲ درصد و دانشآموزان با ۷.۵ درصد در ردههای بعدی قرار دارند.
* پیشینه مؤسساتی شرکتکنندگان فصل تعالی
آمارها نشان میدهد که بیش از ۵۱ درصد از ثبتنامکنندگان از میان «مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت» بودهاند. پس از آن مؤسسات فرهنگی و هنری، کانونهای فرهنگی و هنری مساجد و دارالقرآنهای بسیج قرار دارند.
* محبوبترین دورههای فصل تعالی
براساس آمار ارائه شده، دوره «هوش مصنوعی و قرآن و عترت» با ۳۴.۵ درصد بیشترین استقبال را در میان شرکتکنندگان داشته است. پس از آن «قصهگویی قرآن و عترت برای کودکان» با ۲۸.۶ درصد، «تولید محتوای قرآن و عترت با تلفن همراه» با ۱۴.۳ درصد و «برگزاری رویدادها و مراسم قرآن و عترت» با ۱۴ درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
* پراکندگی استانی رویداد فصل تعالی
براساس پراکندگی استانی، استان اصفهان با ۲۴۱ نفر ثبتنام در صدر ثبتنامکنندگان قرار گرفته و پس از آن یزد با ۲۱۴ نفر و خراسان جنوبی با ۱۶۶ نفر در رتبههای دوم و سوم ایستادهاند. دیگر استانهای پیشرو شامل کرمان (۱۶۰ نفر)، گیلان (۱۲۹ نفر) و سیستان و بلوچستان (۱۲۱ نفر) هستند.
گفتنی است ثبتنام نخستین دوره از طرح فصل تعالی به پایان رسیده و دو هزار و ۴۱۶ نفر از فعالان قرآنی میهمان این فصل از آموزش و مهارتافزایی هستند.
فصل تعالی به همت مدرسه تبلیغ و ترویج و با شعار «هنر ایرانی؛ ندای قرآنی» برگزار میشود و به زودی مراحل آموزشی آن آغاز خواهد شد.
علاقهمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند به آی دی FasleTaali@ مراجعه کنند یا با شماره ۳۸۵۸۰۲۲۴-۰۵۱ داخلی ۲۲ تماس بگیرند.