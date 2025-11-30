به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،علیرضا کیخا در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان شرقی با ابراز تاسف از همه گیر شدن ظلم در دنیا گفت:در زمانی به سر می‌بریم که با قدرت بزک برخی رسانه ها، یک جلاد، جانی و انسان وحشی نامزد جایزه صلح نوبل می‌شود و عده او را بزک می‌کنند و این در حالی است که کودکان در مقابل چشمان مادران خود تکه تکه می‌شوند و از گرسنگی جان می‌دهند و مادران و پدران در مقابل فرزندان خود به شهادت می‌رسند.

کیخا با بیان اینکه رسانه‌ها باید راوی حقیقت و واقعیت باشند ادامه داد:حقیقت شهادت فرزند ۱۷ ساله شهید صدیقی، دانشمندان همچون شهید صدیقی، طهرانچی، فریدون عباسی، دختر بی گناه سردار باقری و همان موشک‌هایی هستند که شبانه به منزل ما روانه شدند و دنیا دید و سکوت کرد.

وی یادآور شد: این همان نقطه‌ای است که تکلیف ما را با ظهور روشن می‌کند و ظهور زمانی روی خواهد داد که ما نسبت به ظلم حساس باشیم و بی حس نباشیم.

معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما گفت: دنیا توسط رسانه‌های وحشی‌تر از سردمداران آن مانند اینترنشنال، بی بی سی و سی ان ان و رسانه‌های شبیه به آنها اداره می‌شود و تلاش می‌کنند انسان‌ها را نسبت به ظلم بی تفاوت کنند و یک رسانه (صدا و سیما) در میان این صف کشی ایستاده است.

کیخا با اشاره به رشادت گوینده خبر در جریان حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای رسانه ملی گفت:در این روزگار سحر امامی همچون ابراهیم در میان آتش ایستاد تا به دنیا بفهماند که ما رسانه و راوی حقیقت هستیم و در این جنگ نابرابر ایستاده‌ایم.

وی ادامه داد: در آتش جنگ ۱۲ روزه ۱۱ موشک به ساختمان شیشه‌ای شلیک می‌کند تا صدای حقیقت را خاموش کند و این یعنی مسیری که طی کرده‌ایم درست است.

معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما در ادامه یادآور شد:صدا و سیما فقط دانشگاه نیست بلکه قرارگاه، آوردگاه، آسایشگاه و دانشگاه است و مخاطبان زیاد آن توقعات مختلفی دارند و شبکه‌های صدا و سیما نیز بر اساس ماموریت‌ها خاص خود و برای برآورده کردن این توقعات راه اندازی شده است و فعالیت می‌کنند.

کیخا در بخشی از سخنان خود به موقعیت کشور با اقوام مختلف اشاره کرد و گفت: در سرزمینی تمدن‌ساز زندگی می‌کنیم که به خار چشم ظالمان عالم و امید مستضعفان تبدیل شده است و از جنوب، شمال، غرب و شرق و شمال غرب و شمال شرق امید مستضعفان است.

وی ادامه داد: به خود می‌بالیم که در سرزمینی زندگی می‌کنیم که تار و پود قشنگ آن را ترک، لر، کرد، بلوچ، سیستانی، بوشهری و اصفهانی و ...تشکیل داده است و سینه ستبری مانند تبریز داریم.

معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما با بیان اینکه تبریز یکی از تجلیگاه‌های ایران دوست داشتنی است گفت: تبریز در جنگ ۱۲ روزه برای دفاع از ایران درخشان و استوار ظاهر شد.