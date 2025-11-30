پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از فلسطین؛ روز ۲۹ نوامبر جهان با ملت فلسطین و آرمان آن ابراز همبستگی میکند، اما این ملت همچنان از مصائب اشغال رنج میبرد. جنگی ویرانگر در غزه، تخریب اردوگاههای شمال کرانه باختری، آوارگی ساکنان و آزاد گذاشتن شهرکنشینان برای سوزاندن خانههای فلسطینی، فقط گوشهای از جنایات صهیونیستهاست.
نیروهای ارتش صهیونیست به بخش قدیمی شهر نابلس در شمال کرانه باختری یورش بردند.
همزمان شماری از شهرک نشینان صهیونیست نیز به زمینهای فلسطینیها در روستای سنجل در شمال رام الله حمله کردند.