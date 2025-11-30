معاون وزیر ارتباطات با اشار به اینکه نخستین بار در وزارت ارتباطات، رویکرد اجرای پروژه‌ها تغییر کرده است، گفت: در این تغییر رویکرد به جای تصدی‌گری دولتی، ابتدا پایداری اقتصادی پروژه‌ها و ارزیابی انجام شده و سپس بخش خصوصی برای مشارکت دعوت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احسان چیت‌ساز، در همایش سرمایه گذاری در بخش با اشاره به مزیت رقابتی کشور‌ها دیگر بر مبنای حجم سرمایه‌گذاری صرف تعیین نمی‌شود، گفت: سرعت تبدیل دانش به ارزش و ثروت عامل تعیین‌کننده است.

وی افزود: هر نهادی که بتواند این چرخه را سریع‌تر طی کند، سهم بیشتری از اقتصاد آینده را به دست می‌آورد.

رشد کم‌سابقه سرمایه‌گذاری جهانی در اقتصاد دیجیتال

معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا با اشاره به آمار‌های بین‌المللی توضیح داد که در سال گذشته میلادی، سرمایه‌گذاری جهانی در بخش‌های غیر دیجیتال کاهش یافته، اما اقتصاد دیجیتال تنها حوزه‌ای بوده که روند صعودی خود را حفظ کرده است.

چیت ساز با اشاره به اینکه، حدود ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های جهانی اقتصاد دیجیتال در چین انجام شده است، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در مراکز داده ظرف یک سال سه برابر شده و ۴۰ درصد کل سرمایه‌گذاری این حوزه را تشکیل می‌دهد.

وی با بیان اینکه، سرمایه‌گذاری در خدمات ابری حدود شش برابر رشد داشته است، عنوان کرد: لایه هسته اقتصاد دیجیتال، شامل مراکز داده و سکو‌های ابری، تنها لایه‌ای است که اندازه آن همچنان در حال بزرگ شدن است.

چیت‌ساز تصریح کرد: برخلاف دوره‌های گذشته که ابتدا لایه هسته رشد می‌کرد و سپس لایه‌های پیرامونی توسعه می‌یافت، در موج جدید سرمایه‌گذاری، تمرکز مستقیم روی لایه‌های نرم‌افزاری و ابری قرار گرفته و شرکت‌های بزرگ محتوا در دنیا جای خود را به شرکت‌های کوچک‌تر داده‌اند.

عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری دیجیتال در ایران و تغییر ریل سیاستی

معاون وزیر ارنباطات در ادامه سخنان خود تاکید کرد: برخلاف روند‌های جهانی، سرمایه‌گذاری در هسته و لایه‌های میانی اقتصاد دیجیتال در ایران طی سال گذشته با کاهش مواجه بوده است.

وی افزود: با تغییر ریل سیاستی وزارت ارتباطات در دوره جدید، هدف این است که ظرفیت‌های بخش خصوصی فعال شود و از مسیر جذاب‌سازی محیط سرمایه‌گذاری، این حوزه دوباره به «قطب جذب سرمایه» تبدیل شود.

تحولات ساختاری در مدل سرمایه‌گذاری

چیت‌ساز با اشاره به اینکه، مدل سرمایه‌گذاری جهانی در اقتصاد دیجیتال تغییر کرده، گفت: اکنون ادغام و تملک دارایی‌ها در هسته دیجیتال شدت یافته و شرکت‌ها تمایل دارند بخش‌های قابل برون‌سپاری را واگذار کنند و مزیت رقابتی را در لایه هسته نگه دارند.

وی با بیان اینکه یک‌سوم سرمایه‌گذاری‌های «ساخت از ابتدا» در دنیا در حوزه اقتصاد دیجیتال انجام می‌شود، تصریح کرد: قطب‌بندی شرکت‌های چندملیتی عمدتاً بر محور ایالات متحده و چین شکل گرفته است.

اولویت‌های جدید وزارت ارتباطات؛ از تنظیم‌گری هوشمند تا دیپلماسی فناوری

وی افزود: بر همین اساس دولت نقش تنظیم‌گر، هماهنگ‌کننده و ناظر را ایفا می‌کند و تنظیم‌گری بخشی کاهش یافته تا اقتصاد دیجیتال از محدودیت‌های زائد رها شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه دیپلماسی فناوری به‌صورت فعال دنبال می‌شود، گفت: هدف، بهره‌گیری حداکثری از همکاری‌های چندجانبه، انتقال فناوری و کاهش نیاز به اختراع دوباره چرخ است.

جذب سرمایه خارجی و سازوکار‌های تسهیل گر

وی افزود: وزارت ارتباطات برای جذب سرمایه خارجی «راهنمای سرمایه‌گذاری» تهیه و سازوکار‌های جدیدی طراحی کرده است.

چیت ساز با اعلام کرد: چند قرارداد سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری در همین همایش نهایی شده است.

وی از صدور مجوز‌های «بدون نام» برای ارائه پروژه‌های آماده سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: پارک فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات و مراکز آزمون، محیط‌های لازم برای آزمایش محصولات نوآورانه را فراهم کرده‌اند.

اهتمام وزارت ارتباطات به توسعه زیرساخت انرژی، مراکز داده و لایه‌های فناورانه

معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های در دست اجرا، تأمین ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه برای توسعه نیازمندی‌های انرژی اقتصاد دیجیتال است؛ حوزه‌ای که در شرایط ناترازی انرژی، اهمیت حیاتی دارد.

وی افزود: علاوه بر جذب سرمایه در مراکز داده و مشارکت بخش خصوصی، برای تمامی لایه‌های نقشه فناوری عناصر کمیاب مانند ژرمانیوم و گالیوم، تا چیپ‌ست‌ها، زیرساخت‌های ابری، حکمرانی داده، مدل‌ها و الگوریتم‌های هوش مصنوعی و اپلیکیشن‌های کاربردی—برنامه مشخص تدوین شده است.

بازگرداندن اقتصاد دیجیتال ایران به مدار رشد

وی ابراز امیدواری کرد مجموعه اقدامات وزارت ارتباطات، تنظیم‌گری هوشمند، تحریک سرمایه‌گذاری، تسهیل ورود فناوری‌های نو و نقشه جامع سرمایه‌گذاری دیجیتال—بتواند عقب‌ماندگی موجود را جبران کند و اقتصاد دیجیتال ایران را بار دیگر در مسیر رشد پایدار قرار دهد.