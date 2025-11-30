پخش زنده
امروز: -
دبیر بیست و ششمین جشنواره استانی تئاتر قم گفت: از میان این آثار رسیده به جشنواره تئاتر قم، ۳ نمایش از بخش صحنهای و یک نمایش از بخش خیابانی برای حضور در جشنواره منطقهای فجر معرفی خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، صدیقه مشایخی از ثبتنام ۳۷ اثر صحنهای و خیابانی در دبیرخانه جشنواره خبر داد و گفت: پس از بازبینیها، ۱۲ اثر صحنهای، ۵ اثر خیابانی و ۲ اثر در بخش جنبی پذیرفته شدند.
وی درباره بخش جنبی هم گفت: یکی از این آثار متعلق به جوانترین گروه شرکتکننده با اجرای محیطی بود و اثر دیگر نیز از سوی گروه نابینایان و کمبینایان ارائه شد که در این بخش جانمایی شدند.
دبیر بیست و ششمین جشنواره استانی تئاتر قم ادامه داد: آیین افتتاحیه جشنواره بیست و ششم را دوشنبه دهم آذرماه ساعت ۱۸ در تالار فرهنگ و هنر، سالن اصلی برگزار میشود.