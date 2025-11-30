پخش زنده
معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری سمنان از غیر حضوری شدن مدارس شهرستان سمنان فردا دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان فرج الله ایلیات گفت: بر اساس مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای شهرستان سمنان و با تایید استاندار سمنان مدارس شهرستان سمنان در همه مقاطع فردا تعطیل است.
معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری سمنان افزود: هرگونه تصمیم گیری با موضوع بیماریهای واگیردار یا آلودگی هوا صرفا پس از دریافت گزارشهای تخصصی از دستگاههای مربوطه و بررسی در کارگروهها انجام میشود.