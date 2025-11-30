ناکامی باند خانوادگی در انتقال مواد مخدر
فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری باند خانوادگی در انتقال ۵۰ کیلو گرم هروئین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، سردار طرهانی گفت: در راستای تداوم اجرای طرحهای قاطع و مبارزه بی امان با سوداگران مرگ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با تسلط اطلاعاتی، اعضای یک باند ۴ نفره قاچاقچیان را شناسایی کردند.
وی افزود: در این ارتباط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام اقدامات تخصصی دریافتند اعضای این باند خانوادگی با تهیه محموله سنگینی از مواد مخدر از تهران در حال حرکت به سمت استانهای غربی هستند.
فرمانده انتظامی استان گفت: ماموران خودروی متهمان را شناسایی و خودروی متهمان را در آزاد راه کرج قزوین متوقف کردند.
سردار طرهانی افزود: در بازرسی از خودروی متهمان ۵۰ کیلوگرم هرویین کشف شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.