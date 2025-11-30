به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این اقدام فرماندهی انتظامی با حکم قضایی و با تشکیل گشت‌های ضربتی بوده است.

پلیس به خانواده‌ها توصیه می‌کند از خرید موتور‌های فاقد اسناد لازم و بیمه و قاچاق خودداری کنند.

ایجاد نا امنی و رعب و وحشت در شهر و مکان‌های تفریحی و تفرج گاه‌ها و حوادث بسیار بالای منجر به فوت و داغدار شدن خانواده‌ها به واسطه سرعت بالای این موتورسیکلت‌ها و ناامن شدن و برهم زدن قوانین راهنمایی و رانندگی در شهر و جاده‌های شهرستان باعث برخورد و جمع آوری آنها شده است.