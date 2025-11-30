پخش زنده
اداره های آب برق و گاز مصرف ادارات دولتی را روزانه رصد کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرستان لنجان در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان با تاکید بر ضرورت صرفه جویی در مصرف آب گفت: همه نهادها ادارات دولتی و دستگاههای خدمات رسان باید پیشگام مردم در مصرف آب صرفه جویی کنند.
علیرضا بصیری با اشاره به کمبود بارشها و نزولات آسمانی در پاییز افزود: ادارات برق و گاز و آب باید به صورت روزانه و مستمر میزان مصرف ادارات دولتی را رصد کنند و با هرگونه اسراف و مصرف بی رویه برخورد خواهد شد.
فرماندار لنجان در ادامه با تذکر جدی به مسئولان شرکت ذوب آهن اصفهان در خصوص اهتمام جدی برای رفع آلایندگیها از کارشناسان اداره محیط زیست خواست با پایش شبانه روزی و مستمر منابع آلایندگی در شهرستان به ویژه صنایع بزرگ از آلودگی بیشتر هوا و انتشار گردو غبار جلوگیری کنند.
اف زرین شهر: مدیریت بحران شهرستان لنجان