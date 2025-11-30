۳۰ دی، آخرین مهلت شرکت در همایش «زبان و رسانه»
آخرین فرصت شرکت و ارسال آثار در همایش زبان و رسانه به دبیرخانه این همایش، تا سیام دی تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی صدا و سیما نخستین همایش «زبان و رسانه» را با هدف نقش زبان فارسی در عرصههای مختلف رسانه برگزار میکند.
علاقهمندان میتوانند براساس محورهای پیشنهادی مانند زبان فارسی و هویت ملی در صداوسیما، نقش زبان فارسی در انسجام ملی، تبیین اصل ۱۵ قانون اساسی، گفتمانسازی رسانهای در بازنمایی و تقویت هویت ملی، کاربرد زبانها و لهجههای محلی در صداوسیما، آسیبشناسی کاربرد زبان در صداوسیما، زبان معیار در برنامههای صداوسیما، آسیبشناسی کاربرد واژههای بیگانه در صداوسیما، زبان گفتاری مجریان، معیارها و آسیبها، آسیبشناسی زبان در برنامههای ورزشی، آسیبشناسی زبان خبر، آسیبشناسی شعر و ترانه در برنامههای صداوسیما، آسیبشناسی زبان در آگهیهای بازرگانی صداوسیما، زبان فارسی و هوش مصنوعی (هوشواره)، نقش هوش مصنوعی در حفظ زبان معیار، تأثیر شبکههای اجتماعی بر زبان صداوسیما، نقش هوش مصنوعی در تولید شعر، روایت و گفتارهای فاخر در صداوسیما، مقالات خود را به دبیرخانه ارسال کنند.
زمان برگزاری این دوره همایش بهمن ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است و براساس اعلام دبیرخانه، مقالات برگزیده در فصلنامه علمی «پژوهشهای ارتباطی» منتشر میشود.
علاقهمندان میتوانند مقالات خود را به رایانامه: Hamayesh@tabarefarsi.ir
ارسال کنند و برای ارتباط با پشتیبانی در پیامرسان بله به نشانی@ainesokhan_ir پیام دهند.