حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در آیین تکریم و معارفه مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه رسانه ملی در استان، بر لزوم تقویت پشتوانه علمی و معارفی تولیدات و توجه جدی به کیفیت برنامه‌های دینی، نمایشی و اجتماعی تاکید کرد.

وی با اشاره به تعبیر راهبردی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه صدا و سیما بزرگترین و دشوارترین دانشگاه کشور است تصریح کرد: هیچ دانشگاهی با چنین گستره‌ای از مخاطب مواجه نیست زیرا رسانه ملی با تمام اقشار جامعه سخن می‌گوید و طبیعی است که جلب رضایت کامل همگان دشوار باشد.

امام جمعه تبریز با ذکر تجربه شخصی در تعامل با مدیران رسانه‌ای استان یادآور شد:تولید برنامه‌های فاخر دینی و معارفی نیازمند طراحی مبنایی، تدوین محتوای مستند، انتخاب کارشناسان مناسب و برنامه‌ریزی چندساله است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با قدردانی از تلاش‌های مدیرکل پیشین و مجموعه رسانه‌ای استان ابراز امیدواری کرد که مدیریت جدید با تقویت مبانی علمی، افزایش دقت در انتخاب محتوا و ارتقای برنامه‌های فاخر، منزلت رسانه ملی در استان را بیش از پیش ارتقا دهد.