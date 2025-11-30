امام جمعه تبریز بر لزوم تقویت پشتوانه علمی و معارفی تولیدات و توجه جدی به کیفیت برنامههای دینی، نمایشی و اجتماعی در رسانه ملی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل در آیین تکریم و معارفه مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه رسانه ملی در استان، بر لزوم تقویت پشتوانه علمی و معارفی تولیدات و توجه جدی به کیفیت برنامههای دینی، نمایشی و اجتماعی تاکید کرد.
وی با اشاره به تعبیر راهبردی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه صدا و سیما بزرگترین و دشوارترین دانشگاه کشور است تصریح کرد: هیچ دانشگاهی با چنین گسترهای از مخاطب مواجه نیست زیرا رسانه ملی با تمام اقشار جامعه سخن میگوید و طبیعی است که جلب رضایت کامل همگان دشوار باشد.
امام جمعه تبریز با ذکر تجربه شخصی در تعامل با مدیران رسانهای استان یادآور شد:تولید برنامههای فاخر دینی و معارفی نیازمند طراحی مبنایی، تدوین محتوای مستند، انتخاب کارشناسان مناسب و برنامهریزی چندساله است.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با قدردانی از تلاشهای مدیرکل پیشین و مجموعه رسانهای استان ابراز امیدواری کرد که مدیریت جدید با تقویت مبانی علمی، افزایش دقت در انتخاب محتوا و ارتقای برنامههای فاخر، منزلت رسانه ملی در استان را بیش از پیش ارتقا دهد.
امامجمعه تبریز از همه دستگاهها و نهادهای فرهنگی استان خواست همکاری خود را با صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی تقویت کنند تا این رسانه بتواند نقش دانشگاهی، تربیتی، فرهنگی و اجتماعی خود را در تراز انقلاب اسلامی ایفا کند.