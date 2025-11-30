پخش زنده
ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر اعلام کرد: مسئولان در برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی سهل انگاری و کوتاهی نکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ستاد امر به معروف استان بوشهر، در پی وقوع برخی ناهنجاریهای اجتماعی در سطح جامعه بیانیه رسمی صادر کرد.
متن بیانیه بدین شرح است: در پی وقوع ناهنجاریهای اجتماعی در سطح جامعه، که قلب هر انسان آزاده و مؤمنی را به درد میآورد، لازم است نکاتی را با صراحت و در چارچوب مسئولیت قانونی و شرعی یادآور شویم.
بیتردید، بروز این گونه ناهنجاریها وجدان جامعه را جریحهدار میکند و نشان از آن دارد که بخشی از دستگاههای مسئول در انجام وظایف قانونی، فرهنگی و اجتماعی خود کوتاهی کردهاند. اگر امروز شاهد برخی ناهنجاریها، آسیبهای اجتماعی و نارضایتی مردم هستیم، ریشه آن را باید در ترک فعلها، کمکاریها و گاه بیتفاوتی کسانی جستوجو کرد که در جایگاه خدمت به مردم قرار گرفتهاند، اما از درد دین و تعهد انقلابی فاصله گرفتهاند.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر، تأکید میکند که یکی از وظایف ذاتی این ستاد، پیگیری گزارشات مردمی تا حصول نتیجه نهایی است و در این مسیر، هیچ ملاحظهای جز رضای الهی و احقاق حق مردم پذیرفتنی نیست.