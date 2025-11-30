پخش زنده
امروز: -
معاون سازمان حفاظت محیطزیست اعلام کرد با استقرار مرکز پایش هوشمند، مدیریت چالشهایی مانند آلودگی هوا و فرونشست فراهم میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما امید حاجتی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیطزیست، با اشاره به آغاز بهرهبرداری از مرکز پایش هوشمند گفت این مرکز با تجمیع همه دادههای محیطزیستی، دقت و سرعت نظارتها را افزایش داده و بستر تصمیمسازی علمی و هوشمند را فراهم میکند. بهگفته او، یکپارچگی دادهها نخستین گام برای تحلیل دقیق وضعیت و ارائه پیشبینیهای معتبر در حوزه محیطزیست است.
حاجتی با بیان اینکه زیرساختهای این مرکز طی سه ماه و با اعتبار سه میلیارد تومان ایجاد شده، افزود: توسعه نرمافزارهای مورد نیاز نیز با بودجه دو میلیارد و هشتصد میلیون تومانی در حال انجام است که تاکنون ۵۰ درصد آن تأمین شده است.
او تأکید کرد با استفاده از هوش مصنوعی، هشدارهای لازم در موضوعات حیاتی از جمله آلودگی هوا، فرونشست زمین، حقآبهها، تخریب محیطزیست و ممیزی آب به دستگاههای اجرایی ارائه خواهد شد. حاجتی گفت شاخصهای پایش با همکاری دستگاههای تخصصی تدوین میشود تا برنامههای عملیاتی مؤثر برای جلوگیری از تشدید چالشهای محیطزیستی ارائه شود.