دو رویداد ورزشی ویژه بانوان در قم برگزار شد و با معرفی قهرمانان هر بخش به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مسابقات تیراندازی شمیم خانواده که در باشگاه شهید سلیمانی و به همت معاونت خانواده، تربیت‌بدنی سپاه و هیئت تیراندازی بسیج برگزار شد، ورزشکاران در چند رده به رقابت پرداختند.

در پایان، فاطمه شریف‌آبادی در بخش تفنگ جوانان، زهراسادات شمس در رده تفنگ ۲۳ سال به بالا، ریحانه حیدری در رشته تپانچه و محدثه عمویی در بخش تپانچه جوانان عنوان نخست را کسب کردند.

همچنین در جشنواره ورزشی جام شهدای اقتدار در رشته دارت که در سالن ورزشی نخلستان و در دو رده سنی برگزار شد، زهره گلگون در رده ۱۴ تا ۳۰ سال و بهاره قربانی در رده ۳۱ سال به بالا به مقام قهرمانی دست یافتند.