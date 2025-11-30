به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، روستای نوره امروز میزبان مراسم یادبود و قدردانی از یک قرن تحقیق تالیف و اثر ماندگار بود.

آیت الله شیخ محمد مردوخ کردستانی شخصیتی فرهنگی اجتماعی دینی اخلاقی و سیاسی بوده که در سال‌های زندگی خود بیش از ۱۲۰ اثر به زبان‌های مختلف به یادگار گذاشت.



لهونی استاندار کردستان در مراسم رونمایی از پوستر و انتشار فراخوان همایش ملی اندیشه‌های آیت الله مردوخ از اختصاص ۲ میلیارد تومان اعتبار برای راه اندازی موزه و ساخت المان این اندیشمند کردستانی خبر داد .



سجادی فرماندار سنندج هم در این مراسم اگفت: همایش ملی اندیشه‌های آیت الله شیخ محمد مردوخ در اردیهشت سال آینده برگزار می شود.



