پوستر فراخوان همایش ملی اندیشههای آیت الله مردوخ با حضور مسئولان استانی در روستای نوره سنندج رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، روستای نوره امروز میزبان مراسم یادبود و قدردانی از یک قرن تحقیق تالیف و اثر ماندگار بود.
آیت الله شیخ محمد مردوخ کردستانی شخصیتی فرهنگی اجتماعی دینی اخلاقی و سیاسی بوده که در سالهای زندگی خود بیش از ۱۲۰ اثر به زبانهای مختلف به یادگار گذاشت.
لهونی استاندار کردستان در مراسم رونمایی از پوستر و انتشار فراخوان همایش ملی اندیشههای آیت الله مردوخ از اختصاص ۲ میلیارد تومان اعتبار برای راه اندازی موزه و ساخت المان این اندیشمند کردستانی خبر داد .
سجادی فرماندار سنندج هم در این مراسم اگفت: همایش ملی اندیشههای آیت الله شیخ محمد مردوخ در اردیهشت سال آینده برگزار می شود.