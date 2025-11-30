تمرکز بر دسترسی کودکان و نوجوانان جزایر به امکانات فرهنگی
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با اشاره به اهمیت روز جزایر سهگانه، فراهمسازی دسترسی کودکان و نوجوانان مناطق مرزی به خدمات فرهنگی را اولویتی جدی دانست و گفت: این مهم با گشایش سالن سینمای ابوموسی دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، حامد علامتی، روز نهم آذرماه در آیین گشایش سالن سینمای کانون پرورش فکری در جزیره ابوموسی، با حضور مسئولان استانی و کشوری گفت: نامگذاری این روز، نشاندهنده اهتمام جمهوری اسلامی ایران به مرزهای آبی و خاکی کشور است و تجلی میهندوستی است که در روایت نیز آمده «حبالوطن از ایمان است».
وی با اشاره به اهمیت حضور مردم در این مناطق استراتژیک افزود: افرادی که در این جزایر زندگی میکنند، خود را در لبه دفاع از مرزهای ایران قرار دادهاند و بزرگترین حفاظت از مرزها، زیستن در مرزگاههاست.
مدیرعامل کانون در پاسخ به این پرسش که برای ساکنان این مناطق چه باید کرد، تأکید کرد: نخستین و مهمترین اقدام، فراهمسازی دسترسی اولیه به خدمات و امکانات فرهنگی، آموزشی و رفاهی برای این افراد است؛ بهویژه برای کودکان و نوجوانان که آیندهسازان کشور هستند.
علامتی با اشاره به وجود «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» در کشور، خاطرنشان کرد: این موضوع به خوبی در این سند دیده شده و فراهم کردن امکانات اولیه برای دسترسی به خدمات فرهنگی و آموزشی باید به طور جدی محقق شود. دسترسی به کتابخانه، بازیها، سرگرمیها، فیلم و انیمیشن باید برای کودکان در سراسر کشور، بهویژه در مناطق مرزی و جزایر، تسهیل شود.
وی با اشاره به گشایش سالن سینمای کانون در جزیره ابوموسی گفت: این اقدام حاوی یک پیام مهم است؛ اینکه تقویت خلاقیت و تخیل، توسعه مهارتهای اجتماعی و تقویت هویت فرهنگی کودکان و نوجوانان برای ما اهمیت دارد و امروز این امکان در ابوموسی فراهم میشود.
در پایان این مراسم، به عنوان هدیه گشایش، قسمتی از سریال انیمیشن «بچه زرنگ» برای کودکان و نوجوانان ابوموسی به نمایش درآمد. مدیرعامل کانون همچنین وعده داد که تلاش میشود فیلمهای روز ایران که متناسب با گروه سنی کودک و نوجوان است، در این جزیره اکران شود.