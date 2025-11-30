به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز یکشنبه در سیصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورا در جمع خبرنگاران در خصوص آلودگی هوای تهران و محدودیت‌های خروج از منزل گفت: سال‌ها پیش باید فکر اساسی برای آلودگی هوا می‌شد. سال‌ها فریاد و اعتراض کردیم، اما اتفاق خاصی نیفتاد.

چمران همچنین افزود: در نوسازی اتوبوس‌ها و تاکسی‌های فرسوده فعالیت خوبی آغاز شد؛ هرچند به اندازه تکلیف برنامه هفتم توسعه محقق نشده است.

چمران با بیان اینکه ۲۰ تا ۲۲ درصد آلودگی هوا به دلیل تردد موتورسیکلت‌هاست، گفت: آلودگی این موتور‌ها کاهش نیافته و همچنان به روال سابق ادامه دارد. نامه‌هایی به وزارت‌خانه‌های مختلف ارسال خواهیم کرد که گزارش ارائه دهند که برای اجرای قانون هوای پاک چه اقدامی انجام داده‌اند.

رئیس شورای شهر همچنین با اشاره به اینکه خرید نمایشگاه بین‌المللی مصوبه شورای شهر لازم ندارد، گفت: شهرداری می‌تواند نمایشگاه بین المللی را بخرد.

چمران گفت : این موضوع سال‌ها باقی مانده بود و کم کاری در این زمینه صورت گرفته است. شهرداری به دلیل طلب بالایی که دارد، می‌تواند خریدار نمایشگاه بین‌المللی باشد.