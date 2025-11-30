پخش زنده
امروز: -
وحید شمسایی با اشاره به تلاش بیوقفه کادر فنی و بازیکنان گفت: تیم ملی فوتسال حتی یک روز تعطیلی نداشته و تمام تمرکز خود را بر موفقیت در رقابتهای پیشِرو گذاشته است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وحید شمسایی گفت: از تهران هم قسم شدیم تا با قهرمانی در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی مردم را خوشحال کنیم. از عملکرد بچهها در عربستان رضایت دارم، اما میدانیم که هنوز راه درازی در پیش داریم و کار اصلی ما برای جام ملتها تازه شروع شده است.
سرمربی فوتسال با اشاره به پایان مسابقات در عربستان و تحلیل دقیق عملکرد تیم ملی گفت: بلافاصله بعد از بازگشت، زمان زیادی را صرف آنالیز بازیها کردیم. چند مسابقه سخت و فشرده را پشت سر گذاشتیم، اما کماکان مشتاق دیدارهای دوستانه دشوارتری هستیم که امیدواریم علیرغم همه مشکلات و تحریمها شکل بگیرد. الان تمام تمرکزمان روی کسب افتخاری دیگر در بهمنماه و در جاکارتاست. ما به چیزی جز قهرمانی جام ملتها فکر نمیکنیم.
او با بیان اینکه کادر فنی همواره نخستین منتقد عملکرد خود است، از نقش سازنده نقدهای رسانهای نیز قدردانی کرد: تشکر میکنیم از منتقدانی که در کنار حمایت، نکات مهمی را هم به ما منتقل کردند. خوشبختانه خانواده فوتسال به بلوغ خوبی رسیده و مرز بین نقدهای شخصی و نقد فنی را کاملاً از هم جدا میکند. این موضوع بدون شک به پیشرفت فوتسال ملی کمک میکند.
شمسایی همچنین از آغاز سفرهای استانی کادر فنی برای بررسی هفته شانزدهم لیگ برتر خبر داد و افزود: نشان دادیم هر بازیکنی که توانایی فنی و شخصیت حرفهای خود را نشان بدهد، درهای تیم ملی به رویش باز است. از همین حالا همه بازیکنان لیگ باید خودشان را در اندونزی ببینند. ما همه را آنالیز میکنیم و بهترینها را با خود به مسابقات خواهیم برد. پیراهن تیم ملی را میخواهید؟ باید برای داشتنش بجنگید و خودتان را اثبات کنید.
سرمربی تیم ملی در بخش دیگری از صحبتهایش به تلاش برای بازگشت شهاب سفالمنش به کادر فنی اشاره کرد: در حال رایزنی با کمیته فوتسال و فدراسیون هستیم تا ایشان را دوباره کنار تیم داشته باشیم. خوشبختانه مذاکرات خوبی انجام شده است. سفالمنش در ششماهِ نخست سال به عنوان مدرس دورههای آموزشی FIFA و AFC در کشورهای مختلف حضور داشت. در واقع آقای سفالمنش به خاطر توانمندیهای چند بعدی که دارد میتواند به تیم ملی کمک کند. هم از لحاظ فنی و تاکتیکی به خاطر نگاه و نگرشی که به عنوان یک مدرس بینالمللی دارد، هم از لحاظ فیزیکی بازیکنان و هم به دلیل اشرافی که به سیستم آنالیز دارد قطعاً یک ظرفیت است و ما در تیم ملی فوتسال از تمام سرمایههای ملی که داریم باید برای شاد کردن دل مردم استفاده کنیم.
او در پایان تأکید کرد که تیم ملی با تمام توان در مسیر قهرمانی گام برمیدارد و برنامههای آمادهسازی بدون کوچکترین وقفه پیگیری خواهد شد.