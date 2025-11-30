با دستور رئیس کل دادگستری استان قم و طی نامه ای از طرف دادستان استان، خانه صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان عضو ثابت ستاد اقتصاد مقاومتی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، با هدف تقویت هماهنگی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی در بررسی مسائل واحدهای تولیدی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم طی نامه‌ای رسمی اعلام کرد که خانه صنعت، معدن و تجارت استان قم به عنوان عضو ثابت در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان حضور مستمر خواهد داشت.

گفتنی است در این نامه که به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان قم ارسال شده، تأکید شده است که تمام درخواست‌ها، مشکلات و مکاتبات واحدهای صنعتی و معدنی استان، که ظرفیت طرح در کارگروه اقتصاد مقاومتی مستقر در قوه قضاییه را دارند بایستی پیش از ارسال به مراجع قضایی، ابتدا از مسیر خانه صنعت، معدن و تجارت قم بررسی کارشناسی شده و پس از جمع‌بندی و اظهار نظر، به دبیرخانه ستاد ارسال گردد تا در جلسات رسمی تصمیم‌گیری شود.

همچنین حجت الاسلام قریب دادستان قم این اقدام را در راستای مردمی‌سازی اقتصاد، تمرکز نظرات کارشناسی و ارتقاء کیفیت تصمیمات در حوزه تولید دانسته و خواستار اجرای دقیق این روند شده است.

جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان به منظور هماهنگی و هم افزایی دستگاه های عضو با حضور مسئولان قضایی و اعضای استانی برگزار می شود.