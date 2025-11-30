به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ طرح یسنا همان کالابرگ ویژه مادران باردار، شیرده و کودکان زیر دو سال است که به خانواده‌های دهک‌های یک تا هفت پرداخت می‌شود.

برخی از همشهریان از نحوه پرداخت این کالابرگ معترض هستند.

کاهش ۷ درصدی تولد در کشور زنگ خطر جمعیتی را به صدا درآورد.

سعیدی رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت با اشاره به کاهش ۷ درصدی تولد در شش ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته گفت: در برخی از شهر‌های کشور میزان بسیار پایین بوده است که این موضوع خطرناک است.

متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد ترس از بارداری در زوجین جوان به هر دلیلی هستیم که این موضوع باعث سقط‌های خودسرانه جنین هستند.

دکتر کمال آرا متخصص زنان و زایمان با اشاره به عوارض سقط‌های عمدی گفت: عفونت، خونریزی و مشکلاتی که بعد‌ها در بارداری‌های آینده برای زوجه اتفاق می‌افتد از جمله عوارض این کار می‌باشد.

استان مرکزی بالاترین درصد تحقق وام ازدواج در کشور را دارد.

احمدی، معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی، در این باره گفت:در راستای تسهیل ازدواج جوانان، تا پایان مهرماه امسال استان مرکزی بالاترین میزان تحقق وام ازدواج در کشور را ثبت کرده است.

وی گفت: تا این تاریخ، ۶۷۳۲ فقره وام ازدواج به مبلغ ۲۲۴۸۸۸۰۰ میلیون ریال در استان پرداخت شده است.