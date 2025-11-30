پخش زنده
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل با ابراز نگرانی از پایین آمدن سن اعتیاد و زنانه شدن مصرف مواد مخدر در استان، ورود جدی دستگاههای ذیربط برای مقابله با این چالشها را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، اکبر منتظر روز یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان مرزی بیلهسوار مغان اظهار کرد: آسیبها و چالشهای اعتیاد به دلیل ناآشنایی خانوادهها با انواع مواد مخدر جدید و روانگردانها جدیتر شده است.
وی ادامه داد: مساله اعتیاد، پایین آمدن سن مصرف و گرایشاتی که جوانان به انواع مواد مخدر دارند و در کنار آن نبود اطلاعات کافی و درست در خانوادهها موجب بروز مشکلات زیادی در این حوزه شده است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گفت: باید در این زمینه اقدمات و برنامههای آموزشی درستی طراحی شود و خانوادهها راجع به شکل هر کدام از مواد مخدر، نحوه مصرف و نگهداری، اطلاعات کافی داشته باشند.
منتظر با اشاره به این که اردبیل جزو استانهای سفید و پاک در بحث مواد مخدر است، تصریح کرد: اعتیاد به صورت فراگیر در استان مطرح نیست ولی باید در این مسیر به صورت جدی وارد عرصه پیشگیری و مبارزه شد.
وی از لزوم اجرای طرح یاریگران زندگی در مدارس خبر داد و افزود: در بحث پیشگیری از اعتیاد باید خانواده ها و اولیای دانشآموزان پیشقدم شوند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل ادامه داد: 85 درصد کشفیات مواد مخدر در استان طی سالهای اخیر بر پایه مواد مخدر گیاه محور است که خیلی خطرناک است.
منتظر با اشاره به این که گیاهان بر پایه مواد مخدر، زمینه تولید مواد مخدر صنعتی را فراهم میکنند، گفت: گردش مالی مواد مخدر خیلی بالاست و دلالان و فعالان این حوزه را وسوسه میکند و این مشکلات در استان باید جدی گرفته شود.
فرماندار بیلهسوار مغان هم در این جلسه گفت: راهاندازی کمپ ترک اعتیاد در این شهرستان برای جلوگیری از اعزام معتادان به کمپ های شهرستان های پارسآباد و گرمی ضرورت دارد.
محبوب حسینی افزود: در این شهرستان در بحث کشت گیاهان مرتبط با مواد مخدر در گلخانهها و اراضی کشاورزی موردی گزارش نشده است.
وی همچنین از معرفی روستای مرادلو به عنوان روستای بدون دخانیات در شهرستان بیله سوار مغان خبر داد.