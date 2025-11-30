به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دو صحرانوردی بزرگسالان بانوان و آقایان قهرمانی کشور که قرار بود ۱۳ و ۱۴ آذر در استان ایلام برگزار شود، به روز‌های ۱۶ و ۱۷ آذر موکول شد.

بر همین اساس، مسابقه بانوان یکشنبه ۱۶ آذر و مسابقه آقایان نیز ۱۷ آذر در ایلام برگزار می‌شود.

مسافت مسابقه دو صحرانوردی رده سنی بزرگسالان در هر دو بخش بانوان و آقایان ۱۰ کیلومتر است و این مسابقه صرفاً برای رده سنی بزرگسالان بوده و حضور دوندگان رده‌های سنی پایین تر، مجاز نیست.

برابر آیین‌نامه مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۴، متولدین ۱۱ دی ۱۳۸۴ به بعد، واجد شرایط حضور در این مسابقه هستند.