به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،­ ­مراسم تجلیل از دانش آموزان و رتبه‌های برتر کنکور امسال با حضوربهروز آذر، معاون خانواده رئیس جمهور و علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور برگزار شد.

­سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: این نهاد حمایتی در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار دانش آموز و دانشجو تحت پوشش تحصیلی دارد. ­

وی افزود: نتیجه این حمایت‌ها به طوری بوده که امروز با افتخار اعلام میکنیم در بانک نخبگان دانش آموزی و غیر دانش آموزی­ بیش از ۵۰۰۰ نفر نخبه از افراد دارای معلولیت هستند. ­

حسینی گفت: امسال نیز ۲۰۰۰ نفر از رتبه‌های زیر ۱۰۰۰ از میان دانش آموزان توان یاب بوده است که در رشته‌ها و دانشگاه های­معتبر پذیرفته شده‌اند. ­

­حسینی افزود: دانش آموزان دارای معلولیت در استان‌های خراسان رضوی، کرمانشاه، کرمان، اذربایجان شرقی و غربی بیشترین سهم را در کسب رتبه‌های بالای کنکور امسال داشته‌اند. ­

حسینی در ادامه­ اعلام کرد: پارلمان مشورتی دانش‌آموزان سازمان بهزیستی تا یک ماه آینده راه‌اندازی می‌شود تا در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با حوزه دانش‌آموزی از نظرات خود دانش‌آموزان بهره بگیریم.

رئیس سازمان بهزیستی گفت: در خانواده ۸ میلیون نفری بهزیستی، ­­ما هیچ کودکی را در ۱۸ سالگی رها نمی‌کنیم و تا زمانی که به زندگی مستقل نرسند، کنارشان هستیم­ و اکنون نیز­ ساختار پسارهسپاری را ایجاد کرده‌ایم تا نوجوانان بعد از خروج از مراکز تا رسیدن به استقلال کامل حمایت شوند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در این مراسم گفت: ارتقای هوش مصنوعی­ و ارتقاء ظرفیت‌های ­اقتصاد دیجیتال برای افراد دارای معلولیت در اولویت برنامه‌های دولت چهاردهم است و با جدیت پیگیر هستیم.

زهرا بهروز آذر افزود: ما بعنوان خدمتگزاران جامعه توان یاب تلاش خودرا برای ارتقای شرایط عزیزان انجام می‌دهیم ولی­ از سوی دیگر نیز این افراد باید از ظرفیت محله محور که از برنامه‌های سازمان بهزیستی است استفاده­ و در کانون‌های محله شرکت کنند تا نیاز‌های جامعه افراد دارای معلولیت­ شنیده شود و ما بتوانیم این نیاز‌ها را برطرف کنیم. ­

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور هم گفت:­ما سالانه حدود ۲ میلیون گواهی آموزش مهارتی صادر می‌کنیم و سامانه‌های رهگیری اشتغال ما نشان می‌دهد بخش عمده‌ای­از آموزش برای کارجویان مهارت آموز است. بخش عمده اینها در نقاط مختلف کشور به هدف اصابت می‌کند و به اشتغال می‌رسد. که­ در ۱۰ استان کمتر به هدف اصابت کرده است. ­

غلامحسین محمدی افزود: در تدارک یک­ تفاهمنامه­ با سازمان بهزیستی هستیم که بتوانیم متمرکزتر برای دستیابی به خروجی‌های مشخص در آموزش‌های مهارتی به یک برنامه اقدام برسیم.

وی افزود:در مسیر ایجاد مهارت آموزی افراد دارای معلولیت کار‌هایی تا کنون انجام شده و، اما انتظار این است ما بتوانیم اقدامات متناسب تری انجام بدهیم.

محمدی گفت: در یکی از طرح‌ها به نام­ کارافن حدود ۵۰ هزار نفر افراد را شریک یکی از این شبکه‌ها کرده‌ایم و­از مهارت تا اشتغال که گروه‌های مورد نظر سازمان بهزیستی هم در آن حضور دارند.

رئیس سازمان فنی وحرفه‌ای افزود: در برنامه‌های اقتصاد دیجیتال، ­در حال پیگیری اجرای ۱۶ بسته اقتصاد دیجیتال هستیم که تامین مالی خوبی هم برای اجرای ان در نظر گرفته شده است.

وی گفت:طبق برنامه­ دراین حوزه ­با استفاده از تولید محتوا برای­ گروه‌هایی که شرایط خاص دارند­و یا در مناطق محروم هستند، آموزش را در این حوزه­­ پیش خواهیم برد. ­