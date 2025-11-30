پخش زنده
همزمان با هفته گرامیداشت افراد دارای معلولیت از دانش آموزان و رتبههای های برتر کنکور توان یاب تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تجلیل از دانش آموزان و رتبههای برتر کنکور امسال با حضوربهروز آذر، معاون خانواده رئیس جمهور و علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور برگزار شد.
سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: این نهاد حمایتی در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار دانش آموز و دانشجو تحت پوشش تحصیلی دارد.
وی افزود: نتیجه این حمایتها به طوری بوده که امروز با افتخار اعلام میکنیم در بانک نخبگان دانش آموزی و غیر دانش آموزی بیش از ۵۰۰۰ نفر نخبه از افراد دارای معلولیت هستند.
حسینی گفت: امسال نیز ۲۰۰۰ نفر از رتبههای زیر ۱۰۰۰ از میان دانش آموزان توان یاب بوده است که در رشتهها و دانشگاه هایمعتبر پذیرفته شدهاند.
حسینی افزود: دانش آموزان دارای معلولیت در استانهای خراسان رضوی، کرمانشاه، کرمان، اذربایجان شرقی و غربی بیشترین سهم را در کسب رتبههای بالای کنکور امسال داشتهاند.
حسینی در ادامه اعلام کرد: پارلمان مشورتی دانشآموزان سازمان بهزیستی تا یک ماه آینده راهاندازی میشود تا در سیاستگذاریهای مرتبط با حوزه دانشآموزی از نظرات خود دانشآموزان بهره بگیریم.
رئیس سازمان بهزیستی گفت: در خانواده ۸ میلیون نفری بهزیستی، ما هیچ کودکی را در ۱۸ سالگی رها نمیکنیم و تا زمانی که به زندگی مستقل نرسند، کنارشان هستیم و اکنون نیز ساختار پسارهسپاری را ایجاد کردهایم تا نوجوانان بعد از خروج از مراکز تا رسیدن به استقلال کامل حمایت شوند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در این مراسم گفت: ارتقای هوش مصنوعی و ارتقاء ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال برای افراد دارای معلولیت در اولویت برنامههای دولت چهاردهم است و با جدیت پیگیر هستیم.
زهرا بهروز آذر افزود: ما بعنوان خدمتگزاران جامعه توان یاب تلاش خودرا برای ارتقای شرایط عزیزان انجام میدهیم ولی از سوی دیگر نیز این افراد باید از ظرفیت محله محور که از برنامههای سازمان بهزیستی است استفاده و در کانونهای محله شرکت کنند تا نیازهای جامعه افراد دارای معلولیت شنیده شود و ما بتوانیم این نیازها را برطرف کنیم.
رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور هم گفت:ما سالانه حدود ۲ میلیون گواهی آموزش مهارتی صادر میکنیم و سامانههای رهگیری اشتغال ما نشان میدهد بخش عمدهایاز آموزش برای کارجویان مهارت آموز است. بخش عمده اینها در نقاط مختلف کشور به هدف اصابت میکند و به اشتغال میرسد. که در ۱۰ استان کمتر به هدف اصابت کرده است.
غلامحسین محمدی افزود: در تدارک یک تفاهمنامه با سازمان بهزیستی هستیم که بتوانیم متمرکزتر برای دستیابی به خروجیهای مشخص در آموزشهای مهارتی به یک برنامه اقدام برسیم.
وی افزود:در مسیر ایجاد مهارت آموزی افراد دارای معلولیت کارهایی تا کنون انجام شده و، اما انتظار این است ما بتوانیم اقدامات متناسب تری انجام بدهیم.
محمدی گفت: در یکی از طرحها به نام کارافن حدود ۵۰ هزار نفر افراد را شریک یکی از این شبکهها کردهایم واز مهارت تا اشتغال که گروههای مورد نظر سازمان بهزیستی هم در آن حضور دارند.
رئیس سازمان فنی وحرفهای افزود: در برنامههای اقتصاد دیجیتال، در حال پیگیری اجرای ۱۶ بسته اقتصاد دیجیتال هستیم که تامین مالی خوبی هم برای اجرای ان در نظر گرفته شده است.
وی گفت:طبق برنامه دراین حوزه با استفاده از تولید محتوا برای گروههایی که شرایط خاص دارندو یا در مناطق محروم هستند، آموزش را در این حوزه پیش خواهیم برد.