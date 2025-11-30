استفاده غیرمجاز از تجهیزات ماینر در یکی از واحد‌های مسکونی استان قم منجر به وقوع آتش سوزی و حضور عوامل انتظامی، آتش نشانی و کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق استان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان قم گفت: روز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴، طی تماس عوامل سازمان آتش نشانی و در یک عملیات مشترک میان کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق استان قم و مأموران کلانتری ۱۳، یک مرکز استخراج غیرقانونی رمزارز در یک واحد مسکونی شناسایی شد.

محمد باقر رشاد افزود: در این واحد، ۵ دستگاه ماینر و تعدادی منبع تغذیه که با استفاده از برق غیرمجاز در حال فعالیت بودند، موجب بروز آتش سوزی شده بودند که با حضور به موقع نیرو‌های آتش نشانی، حریق مهار و محل ایمن سازی شد.

در ادامه عملیات، ۱۴ منبع تغذیه و ۵ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط شد و برای فرد متخلف پرونده قضایی تشکیل گردید.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری هم استانی‌های گرامی در مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز گفت: از شهروندان تقاضا می‌شود هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا سامانه سماعت به نشانی tavanir.org.ir/samaat گزارش کنند.

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان قم افزود: بر اساس طرح تشویقی شرکت توزیع نیروی برق استان، گزارش دهندگان تخلفات مرتبط با ماینر‌های غیرمجاز، بسته به اهمیت اطلاعات، بین یک و نیم تا ۳۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی دریافت خواهند کرد.