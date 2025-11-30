به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مشیرالحق عابدی، عصر یکشنبه از موافقت محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران با اجرای طرح دورکاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌های استان در روز‌های پنج‌شنبه خبر داد.

عابدی با اشاره به سیاست‌های عمومی دولت در زمینه انسجام اداری و مدیریت مصرف انرژی، اعلام کرد: بر اساس تصمیم مدیریت استان، فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و ادارات شهرستان‌های استان تهران به‌جز واحد‌های عملیاتی دستگاه‌های بهداشتی، درمانی، امدادی و خدماتی و نیز شعب منتخب بانک‌ها، تا اطلاع ثانوی در روز‌های پنج‌شنبه به‌صورت دورکاری انجام خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران تصریح کرد: این تصمیم برابر مصوبه ششمین جلسه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان در تاریخ هشتم آذرماه ۱۴۰۴ و با موافقت استاندار تهران اتخاذ و هدف از اجرای آن کاهش تردد‌ها و به تبع آن کاهش مواجهه کارمندان با آلودگی هوا، نزولی شدن میزان انتشار آلودگی، کاهش ترافیک اداری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کمک به بهبود شرایط آلودگی هوای استان است.