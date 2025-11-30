پخش زنده
کتاب «از ایرانمان دفاع میکنیم»، به تازگی به دست دانش آموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه رسیده و این کتاب، در پایگاه کتابهای درسی هم قرار دارد.
میترا لبافی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارش میدهد؛
کتاب درسی جدیدی با عنوان «از ایرانمان دفاع میکنیم» امسال برای نخستینبار چاپ و در مدارس کشور توزیع شده است. این کتاب که حاصل تلاش گروهی از نویسندگان و پژوهشگران حوزه آموزش و پرورش است، با نگاهی تازه به موضوع دفاع مقدس ۱۲ روزه میپردازد و روایتگر قهرمانیها و ایثار مردان و زنان ایرانی در این برهه تاریخی است.