به گزارش خبرگزاری گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین رنکینگ جهانی منتشر شده تیم‌های والیبال نشسته جهان، تیم ملی مردان ایران با ۴۰۰۰ امتیاز از رتبه دوم به چهارم سقوط کرد.

این رنکینگ در حالی منتشر شده که ایران ۱۰۰۰ امتیاز نسبت به رنکینگ قبلی کمتر دارد. دلیل این مسئله نیز آن است که امتیازات مربوط به یک بازه زمانی مشخص در نظر گرفته می‌شود و به همین دلیل، کاهش امتیازات نه فقط برای ایران، بلکه برای بیشتر کشور‌ها رخ داده است.

تیم والیبال نشسته ایران در سال ۲۰۲۵ در مسابقات قهرمانی آسیا (۵۰۰ امتیازی) و جام جهانی آمریکا (۱۰۰۰ امتیازی) شرکت نکرد و نتوانست امتیازات این رویداد را کسب کند.

در رنکینگ جدید، تیم مصر با ۴۷۱۴ امتیاز صدرنشین است، برزیل با ۴۲۹۷ امتیاز در رده دوم ایستاده و بوسنی با ۴۱۵۰ امتیاز رتبه سوم را در اختیار دارد.

همچنین در بخش بانوان، تیم کشورمان با ۲۴۱۱ امتیاز و یک پله صعود، در رده نهم است.