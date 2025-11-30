پخش زنده
نخستین کاروان زائران مناطق محروم استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری به عتبات عالیات اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده قرار گاه منطقهای سید الشهدا نیروی زمینی سپاه گفت: نخستین کاروان زائران مناطق محروم استانهای اصفهان، چهارمحالوبختیاری و یزد، امروز در گلستان شهدای اصفهان با گرامیداشت یاد ۲۴ هزار شهید این استان و تجدید بیعت با آنها به عتبات عالیات اعزام شدند.
سردار استکی افزود: این اعزام به همت قرارگاه مرکزی محرومیتزدایی نیروی زمینی سپاه و با همکاری قرارگاههای ده گانه سیدالشهدا (ع) بود و تمامی هزینههای سفر و اسکان و پذیرایی به همت این قرارگاهها تأمین میشود.
وی با اشاره به اینکه زائران این کاروان از افراد و خانوادههای محروم و مستضعفی هستند که تاکنون توفیق زیارت عتبات عالیات را نداشتهاند، ادامه داد: هدف اصلی این برنامه، تعمیق معنویت و تقویت ارتباط مردم مناطق محروم با اهلبیت (ع) است و این برنامه ادامه دارد.
سردار استکی گفت: قرارگاه محرومیتزدایی نیروی زمینی سپاه علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی مانند آبرسانی، اشتغال زایی، ساخت مدرسه و ترمیم منازل محرومان، اینگونه اعزامهای فرهنگی را نیز بخشی از مأموریت خود میداند.