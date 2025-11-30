دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و فولاد خوزستان در هفته یازدهم لیگ برتر با یک گل به سود آبی پوشان به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و فولاد خوزستان از هفته یازدهم لیگ برتر در ورزشگاه شهدای شهر قدس با تک گل سعید سحرخیزان به سود آبی پوشان به پایان رسید.

تیم فوتبال استقلال با این پیروزی با ۱۹ امتیاز به صدر جدول رفت و تیم‌های پرسپولیس با ۱۸ و چادرملو اردکان با ۱۷ امتیاز دوم و سوم هستند.

تیم فولاد با ۱۱ امتیاز در رده سیزدهم جدول قرار دارد.

دقیقه ۸۴: پس از بازبینی صحنه توسط VAR، بیژن حیدری خطای عارف غلامی به روی محمد قریشی را یک خطای پنالتی به سود فولاد اعلام کرد که ساسان انصاری پشت توپ ایستاد. کاپیتان فولاد توپ را به گوشه دروازه زد، اما آنتونیو آدان با واکنشی دیدنی، پنالتی انصاری را مهار کرد تا استقلال همچنان تیم برتر میدان باشد.

دقیقه ۸۶: پیش از ضدحمله استقلال، سینا مریدی با بالا آوردن پای خود، ضربه‌ای را به صورت علیرضا کوشکی وارد کرد که حیدری پس از بازبینی صحنه، کارت زرد خود را به قرمز تغییر داد و مریدی را با کارت قرمز مستقیم اخراج کرد.

ترکیب استقلال

آدان، عارف غلامی، سامان فلاح، رامین رضائیان، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی، مهران احمدی (۱۳- اسماعیل قلی زاده)، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

ترکیب فولاد

حامد لک، علی نعمتی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاق‌پور، سینا مریدی، محمدعلی کاظمی، سینا اسدبیگی، ساسان انصاری، یوسف مزرعه، گوستاوو بلانکو و احسان محروقی