به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و فولاد خوزستان از هفته یازدهم لیگ برتر در ورزشگاه شهدای شهر قدس با تک گل سعید سحرخیزانبه سود آبی پوشان در جریان است.

ترکیب استقلال

آدان، عارف غلامی، سامان فلاح، رامین رضائیان، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی، مهران احمدی (۱۳- اسماعیل قلی زاده)، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

ترکیب فولاد

حامد لک، علی نعمتی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاق‌پور، سینا مریدی، محمدعلی کاظمی، سینا اسدبیگی، ساسان انصاری، یوسف مزرعه، گوستاوو بلانکو و احسان محروقی