سخنگوی جنبش حماس گفت: با وجود پایبندی کامل این جنبش به توافق آتشبس، رژیم اشغالگر در اجرای مرحله دوم توافق توقف جنگ و اجرای تعهدات آن تعلل میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ «حازم قاسم» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس همچنین تصریح کرد: ادامه جستوجو برای یافتن اجساد اسرا با وجود مشکلات، تعهد کامل این جنبش به توافق را نشان میدهد.
وی که با الجزیره گفتوگو میکرد، افزود: اسرائیل در ورود به مرحله دوم توافق توقف جنگ و اجرای تعهدات آن تعلل میکند و این موضوع روند توافق را با تأخیر مواجه کرده است.
سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با تأکید بر ادامه جستوجو برای یافتن اجساد اسرای اسرائیلی با وجود شرایط بسیار دشوار، خاطرنشان کرد که این، نشان دهنده پایبندی کامل حماس به مفاد توافق است.
حازم قاسم همچنین از میانجیها خواست تا برای وادار کردن رژیم اشغالگر به اجرای کامل تعهداتش، از جمله باز کردن گذرگاه رفح و آغاز مرحله دوم توافق، فشار بیشتری وارد کنند.