معاون توسعه و پیشبینی هواشناسی مازندران با اعلام هشدار سطح زرد دریایی، از ممنوعیت فعالیتهای دریایی و صیادی در سواحل استان از امروز تا عصر دوشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ احمد اسدی گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی، سامانهای که از ظهر یکشنبه ۹ آذر تا عصر دوشنبه ۱۰ آذر استان را تحت تأثیر قرار میدهد، موجب وزش بادهای شرقی نسبتاً شدید با سرعت تا ۱۲ متر بر ثانیه و موجهای قابل ملاحظه تا ۱.۶ متر خواهد شد.
وی با تأکید بر توقف کلیه فعالیتهای قایقرانی و صیادی هشدار داد: این شرایط دریایی میتواند سبب مخاطراتی مانند غرق شدن قایقها و شناورهای صیادی و گردشگری شود.
معاون هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان روزهای یکشنبه و دوشنبه صاف تا نیمهابری، سهشنبه افزایش ابر و وزش باد و چهارشنبه ابری همراه با بارندگی و وزش باد نسبتاً شدید و کاهش دما پیشبینی میشود.
اسدی در خصوص نگرانی باغداران افزود: با وجود ورود سامانه بارشی در ده روز آینده، سرمای شدید یا یخبندان که به محصولات کشاورزی و مرکبات آسیب برساند، پیشبینی نمیشود.
وی در پایان یادآور شد: فعالیتهای دریایی، گردشگری و صیادی باید با توجه به هشدار سطح زرد رعایت شود تا از هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.