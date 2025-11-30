کارشناسان حوزه ادبیات کودک و نوجوان تاکید دارند که ادبیات امروز باید با سلیقه نسل نوجوان همگام شود و بتواند در رقابت با محتوای گسترده فضای مجازی، جذاب‌تر و تأثیرگذارتر ظاهر شود. ­

در روزگاری که نوجوان امروزی میان دو جهان­ واقعی و مجازی زندگی می‌کند، کارشناسان فرهنگی معتقدند شناخت درست از نیاز‌ها و سلیقه‌های نسل جوان اهمیت ویژه‌ای یافته است. ­

نوجوانان امروز بخش قابل توجهی از زندگی خود را در فضای مجازی­ سپری می‌کنند؛ جایی که شخصیت و هویت آنان تا حد زیادی شکل می‌گیرد. کارشناسان می‌گویند درک نوجوان بدون در نظر گرفتن این فضا، تصویری ناقص از نسل جدید ارائه می‌دهد. ­