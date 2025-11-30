پخش زنده
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه برگزاری همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری این حوزه را افتتاح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این آیین که با حضور ادارات کل استانی وزارت ارتباطات، اپراتورهای ارتباطی، شرکتها و سازمانهای تابعه و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کل کشور نیز حضور داشت .
در این رویداد، فرصتهای سرمایهگذاری در حوزههای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی معرفی و زمینه تعامل و همکاری میان بخش دولتی و خصوصی فراهم شد.
در حاشیه نمایشگاه، شرکتها و سازمانهای حاضر ضمن معرفی دستاوردها و پروژههای خود، زمینههای همکاری مشترک و جذب سرمایهگذاری را با سرمایهگذاران بررسی کردند و فرصتی برای تبادل تجربیات و شبکهسازی میان فعالان این حوزه فراهم شد.