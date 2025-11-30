استاندار گیلان از غیرحضوری شدن کلاس‌های دوره ابتدایی استان تا پایان هفته جاری به دلیل افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا و با هدف صیانت از سلامت مردم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس گفت: با توجه به افزایش سریع تعداد مبتلایان به آنفلوآنزا در گیلان و لزوم جلوگیری از شیوع آن، برای صیانت از سلامت فرزندان خردسال، دانش‌آموزان و خانواده‌ها و جلوگیری از گسترش این بیماری ویروسی، مهدهای کودک و پیش دبستانی ها در گیلان تا پایان هفته تعطیل است و کلاس‌های مقطع ابتدایی استان تا پایان هفته جاری به ‌صورت غیرحضوری و در بستر برنامه «شاد» برگزار شود.

وی با تاکید بر لزوم حفظ سلامت خانواده‌ها به ویژه مادران باردار و کودکان ، افزود: مادران شاغل دارای فرزند پایه ابتدایی تا پایان هفته دورکاری خواهند کردند و دستگاه‌های اجرایی باید شرایط این دورکاری را فراهم کنند تا اختلالی در خدمات رسانی به مردم ایجاد نشود.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی ، گفت: با توجه به شیوع آنفلوآنزا، خانواده‌ها باید از سلامت کودکان خود مراقبت کنند و نکات لازم برای پیشگیری از این بیماری را رعایت کنند.

حق شناس افزود: مردم گیلان برای کسب اطلاع بیشتر، با شماره ۱۱۱ تماس بگیرند.