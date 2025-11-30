تسریع تصمیمگیریهای مدیریتی در ایلام با اجرای طرح «دستیار هوش مصنوعی استانداران»
استاندار ایلام با تشریح مزایای طرح «دستیار هوش مصنوعی استانداران» گفت: بکارگیری این فناوری، سرعت و دقت تصمیمگیری مدیران استان را افزایش میدهد و میتواند در رصد لحظهای برنامههای توسعهای نقش مؤثری ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در نشست بررسی طرح «دستیار هوش مصنوعی استانداران» استفاده از این فناوری را گامی مهم در جهت بهبود فرآیندهای مدیریتی استان دانست و اظهار داشت: این سامانه با بهرهگیری از پردازش لحظهای دادهها، امکان تصمیمگیری سریع، دقیق و مبتنی بر مستندات را برای مدیران فراهم میکند.
وی با اشاره به توانمندیهای این فناوری در پشتیبانی از مدیریت استان افزود: دستیار هوش مصنوعی با گردآوری و تحلیل دادههای بهروز، میتواند در رصد مستمر برنامههای توسعهای نقشآفرینی کرده و از بروز خطاهای ناشی از تحلیلهای سنتی جلوگیری کند.
استاندار ایلام یکی از حوزههای کاربردی این فناوری را بخش حملونقل عنوان کرد و یادآور شد: در استان سه هزار و ۷۰۰ کیلومتر جاده وجود دارد که برای شناسایی نقاط حادثهخیز و رفع مشکلات ایمنی، نیازمند اولویتبندی علمی و مبتنی بر دادههای واقعی هستیم.
طرح «دستیار هوش مصنوعی استانداران» با هدف ارتقای مدیریت هوشمند و تصمیمگیری مبتنی بر داده اجرا میشود.